(Görüntülü) Rize'de aranan 11 Ayder Yaylası bulundu

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde son yıllarda artan turizm potansiyeli üzerine talebi karşılayamaz hale gelen dünyaca ünlü Ayder Yaylası\'na alternatif aranan yeni yerler belirlendi. Rize\'de, Ayder benzeri 11 yaylada turizm merkezi oluşturulacak. Rize’de belirlenen yeni turizm merkezleri için kaçak ve gelişigüzel yapılaşmanın önlenmesi için \'Koruma İmar Planı\' çalışması başlatıldı. Doğu Karadeniz Bölgesi\'ne son yıllarda başta Orta Doğu olmak üzere birçok ülkeden çok sayıda turist geliyor. Bölge, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan ilgiyi karşılayamaz hale geldi. Trabzon Havalimanı\'nın yanı sıra Ordu- Giresun Havalimanı\'nın hizmete girmesi, Rize- Artvin Havalimanı inşaatının da 3 yıl sonra tamamlanacak olması ve Yeşil Yol\'un yapımının bitmesiyle bölgeye yerli- yabancı turistlerin ilgisinin daha da artması öngörülüyor. Bölgede, mevcut talebi karşılayamaz hale gelen Rize\'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası’na alternatif yeni yerler için başlatılan arayış tamamlandı. 11 yeni Ayder; Gürcüdüzü, Deremezra, Handüzü, Anzer-Kabahor-Meles ve Aşağı Kantarlı yaylaları ile Çat, Sivrikaya ve Çataldere köyleri, Ağaran şelalesi ile Andon ve Ilıca köyü içmeleri olarak belirlendi. Rize\'de, Ayder benzeri 11 yaylada turizm merkezi oluşturulacak. Rize’de belirlenen yeni turizm merkezleri için kaçak ve gelişigüzel yapılaşmanın önlenmesi için \'Koruma İmar Planı\' çalışması başlatıldı. \'11 YENİ NOKTA TESPİT ETTİK\' Rize Valisi Erdoğan Bektaş, bölgenin sadece Rize\'deki Ayder ve Trabzon\'daki Uzungöl\'den ibaret olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, böyle algılandığında ne Ayder\'e ne de Uzungöl\'e girilebildiğini söyledi. Bektaş, \"Sadece trafiğiyle bile baş etmemiz mümkün değil. Bu nedenle benzer özelliklerdeki yeni oluşumlara ön ayak olarak mevcut talebi bölgenin tamamına dengeli bir şekilde dağıtmamız gerekiyor. Rize\'de 11 ayrı nokta tespit ettik. Ayrıntıya indiğimizde başka bir 11 nokta daha bulabilirdik ama işi çok dağıtmamak için en iyi 11 nokta üzerinde yoğunlaştık. Bu 11 noktaya birde Ayder eklenince 12 Ayder ortaya çıkıyor. Projenin anlaşılır olması için ‘12 Ayder’ ismini kullandık. Hemen hemen her ilçemizde bu yoğunluk merkezlerini oluşturmaya çalıştık\" dedi. \'ÖNCELİK İMAR ALTYAPISI\' Yeni belirlenen yerlerin öncelikli olarak imar altyapısını oluşturmak istediklerini kaydeden Vali Bektaş, \"Bu sayede Ayder\'de karşılaştığımız sorunlarla burada karşılaşmayacağız. Zaten bölgeye yönelik büyük bir cazibe var. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak yapılanlar bir bütünlükten uzak ve kendine başına bir bütün oluşturmaya çalışıyor. Biz müdahale etmesek de cazibe noktası olan noktalar var. Oralara önden müdahale edip yapılaşmasını kontrollü bir şekilde yürütmek istiyoruz. İmar altyapısını hazırladık ve bir sene önce ihale ettik. Plancılar bu konu üzerinde çalışıyor. Bunun yanında bu bölgelerin ulaşım sorunlarını çözüyoruz. Çöp, atık ve içme suyu, elektrik gibi birçok konularda çalışmalar yapıyoruz. Bir yola girdik. İsimlerin ortaya çıkması ile birlikte o bölgedeki insanların farkındalıkları arttı. Bölgeye dönük ilgilerde bu noktalarda odaklanmaya başlandı. Süreç kendiliğinden bir şekle girmiş oldu. Umarız, bu projemiz beklenen doğrultuda ilerlemeye devam eder\" diye konuştu. AYDER YAYLASI Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar\'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Son yıllarda kaçak yapılarla gündeme gelen Ayder Yaylası\'nda, TOKİ tarafından yöre mimarisine uygun \'Kentsel Dönüşüm Projesi\' uygulanacak.