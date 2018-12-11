(Görüntülü) Rize Emniyet Müdürü vuruldu (6)

RİZE, (DHA)- RİZE Emniyet Müdürlüğü binasında meydana gelen silahlı saldırıda, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Verdi\'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyı bir polis memurunun gerçekleştirdiği belirtildi. Bugün saat 15.00 sıralarında, Rize kent merkezindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü\'nün birinci katındaki makam odasının bulunduğu katta meydana gelen silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Henüz kim tarafından, neden yapıldığı belirlenemeyen saldırıda, alınan ilk bilgilere göre İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 polisten Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı bir polis memurunun gerçekleştirdiği, onun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. üzerinde durulurken, Emniyet binasında çok sıkı güvenlik önlemi alındı. Olay yerine Emniyet\'te görevli polislerin yakınları da akın etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı doğrularken, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya\'nın Rize hareket ettiği öğrenildi.