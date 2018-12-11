(Görüntülü) Rize Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda şehit oldu (9)
ŞEHİT OLDU
Rize'de, İl Emniyet Müdürlüğü binasında, bir polis memurunun silahlı saldırısında ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu
11 Aralık 2018 19:18
ŞEHİT OLDU
Rize\'de, İl Emniyet Müdürlüğü binasında, bir polis memurunun silahlı saldırısında ağır yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir