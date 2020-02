(Görüntülü) Rıza Çalımbay: 'Fenerbahçe bu maça hedef maç olarak bakıyor'

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, \"Fenerbahçe bu maça \'hedef maç\' olarak bakıyor. Fenerbahçe\'nin 3 maç kaybetmesi bizim için avantaj değil, bence dezavantaj oldu. Çünkü Fenerbahçe bu maça çok farklı şekilde çıkacak\" dedi. Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor\'da teknik direktör Rıza Çalımbay düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin soruları yanıtladı. Fenerbahçe maçının camia ve ilerisi için çok önemli olduğunu belirten Çalımbay, \"Oynadığımız 4 maç bizim açımızdan iyi geçti ama daha da iyi geçebilirdi. Rahat kazanabileceğimiz, çok iyi şekilde bitirebileceğimiz maçlar da vardı ama her takımda bulunan eksiklikler bizde de yaşandı. O yüzden kazanabileceğimiz maçlar da berabere bitti ama gösterilen bu 4 maçtaki periyottan biz çok memnunuz. En son deplasmanda oynadığımız Malatya maçı hem oyun olarak hem de galibiyet olarak mükemmeldi. Şimdi lig yeniden başlıyor. Önümüzdeki Fenerbahçe maçı camia için ve bizim için ve ilerisi için de çok önemli bir maç olacak. Biz takım olarak, oyuncular olarak bu maçın kolay olmayacağının farkındayız\" dedi. \"ÇOK İYİ VE KALİTELİ OYUNCULAR ALDILAR\" Fenerbahçe\'nin çok iyi ve kaliteli futbolcuları kadrosuna kattığını belirten Çalımbay, \"Çok iyi, kaliteli oyuncular aldılar. Tabii ki bir uyum süreçleri vardı. Onu da kısa süre de olsa mutlaka atlatmışlardır. Tabii ki son 3 maçı kaybettikten sonra bu maç onlar için çok farklı. Ama bizim için de çok farklı. Biz her şeyin farkındayız. Mücadele etmeden, kapasitemizin üzerine çıkmadan kazanmamız mümkün değil. Onun için bu maçta da başta taraftarımıza çok güveniyoruz. Bütünlüğü sağlayıp bu maçı iyi bir şekilde bitireceğimize yürekten inanıyoruz. Kolay olmayacak. Maçın başından sonuna kadar kopmadan oynamamız gerekiyor\" diye konuştu. \"BU MAÇA \'HEDEF MAÇ\' OLARAK BAKIYORLAR\" Fenerbahçe\'nin bu maça hedef maç olarak baktıklarına da dikkat çeken Çalımbay, \"Fenerbahçe son 3 maçı kaybedince herkes farklı düşünüyor. Bu iş öyle değil. Her şeyden önce sayın Ali Koç, başkan olduktan sonra, tabi ki oraya bir günlük için gelmedi, büyük projelerle geldi. Bu projelere başlarken de baktığımızda yaptıkları transferler hakikaten hepsi kariyerli ve üst düzey oyuncular. Onun için hedefleri sadece buralar değil. Hedefleri çok büyük. Ali Koç gibi başkanlar, Antalyaspor\'a gelen Ali Şafak gibi başkanlar kulüplere mutlaka çok şeyler verecektir. Hedefleri vardır ve bu hedefleri de hemen 3-4 maçta olacak bir şey değil. Beklemek gerekiyor ama bizim maça da artık \'hedef maç\' diye bakıyorlar. Bunun farkındayız. Normal, biz de 3 maç kaybetsek 4\'üncü maça mutlaka \'final maçı\' gibi bakarız. Bizim için her maç final. Fenerbahçe de şu anda öyle bakıyor. Fenerbahçe\'nin 3 maç kaybetmesi bizim için avantaj değil bence dezavantaj oldu. Çünkü Fenerbahçe bu maça çok farklı şekilde çıkacak. Biz de farklı şekilde çıkacağız. Bizim için çok önemli, çok kritik ve aldığımız Malatya maçının galibiyeti, bu maçı da iyi şekilde bitirdiğimizde daha da anlamlı bir hale gelecek. Bizim de eksikliklerimiz vardı, hazır olmayan arkadaşlarımız vardı. O arkadaşlarımız da milli maç arasında bir nebze düzeldiler. Milli Takım\'a giden arkadaşlarımız da vardı. Dün tam kadro olarak bir araya geldik. Tek hedefimiz hiçbir şeye aldırmadan maçı kazanmak\" şeklinde konuştu. \"BU MAÇTA ÖLÜ TOPLARA DİKKAT ETMELİYİZ\" Bu sezon ölü toplardan çok gol yediklerini bu maçta dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Çalımbay, \"Son maçlarımıza baktığınızda öyle gol yemedik. Bu maçta da onlara dikkat edeceğiz. Milli maç arasında Milli Takım\'a giden arkadaşlarımız olduğu için tam takım halinde çalışamadık ama şimdi o konuda 3-4 günü de en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tabii ki ölü toptan gol yemek çok kötü bir şey. Burada maalesef bazı hatalarımız oldu. Onlar da bireysel hatalardı. Herkesin bir görevi var, duracağı yer var, adamı var. Maalesef bazen istemeden hatalar oluyor. Sezon başı nasıl bütün takımların yanlışları veya iyi gitmeyen şeyler oluyorsa bizde de maalesef oldu. Yine de iyi atlattığımıza inanıyoruz. O 4 maçı artık unuttuk ve o maçlar kenarda kaldı, bundan sonra bambaşka bir şekilde başlamamız gerekiyor. Bizim için Fenerbahçe maçı \'final\' gibi bir maç. İyi bir şekilde de bitireceğiz inşallah\" ifadelerini kullandı. \"MAÇI KAZANMAK İÇİN RİSKE GİREBİLİRİZ\" Fenerbahçe maçını kazanabilmek için risk alabileceklerini belirten Rıza Çalımbay, \"Sezon başı buraya başlarken kadromuzda Mehdi vardı. O gidince yerine oyuncu alamadık. Diğer arkadaşlarımızdan yararlanmamız gerekiyor. Onların içinde de Amir gibi, Hurtado gibi oyuncu lazım bize orayı kapatacak. Şu anda öyle bir sıkıntımız var, orayı da o yüzden kapatamadık. 2 ön liberolu oynamaya çalıştık. Hücum açısından hiçbir sorunumuz yok, gol atıyoruz ve gol atmadığımız maç yok ama açık da verebiliyoruz. Onun için şimdi daha dikkatli bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Şimdi diğer arkadaşlarımız da geldiği zaman orada rekabet de artacak. Daha değişik olabilir yani. Malatya maçı bizim açımızdan çok önemliydi. O maçta 1-0 galip geldik ama o maçı daha da farklı kazanabilirdik özellikle ikinci yarı. Onun için maçına göre, karşı takıma göre pozisyon değiştirebiliriz. Fenerbahçe maçında, maçı kazanmak için her türlü riske girebiliriz, özellikle maçın ikinci yarısında. Tabii ki sakince ve takımımızı her şeyden önce disiplinli, daha çok koşan, daha çok mücadele eden bir takım haline getirmemiz gerekiyor\" açıklamasını yaptı.