(Görüntülü) Reyhanlı'daki terör saldırısının 5. yıl dönümünde şehitler anıldı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),(DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013\'te 2 bombalı aracın patlatılmasıyla meydana gelen terör saldırısının 5\'inci yıl dönümünde, şehit olan 52 kişi, düzenlenen törenle anıldı.



Belediye binası yakınındaki ilk patlama yerinde toplanan şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri, daha sonra toplu halde ikinci patlama yeri olan PTT yakınına hareket etti. Ellerinde şehitlerin fotoğrafları ve pankartlarla \'Şehitler ölmez\' sloganı atan kalabalıktakiler, 11 Mayıs Şehitler Anıtı önüne geldi. Patlamada şehit olanların isimlerinin okunmasından sonra 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 11 Mayıs Şehitler Derneği\'ni kurduklarını söyleyerek, \"Bu süreç içerisinde derneğimizi kurduk. Tüm şehit ailelerini bir araya getirdik. Her konuda sorunlarını çözmeye çalıştık, başarılı da olduk. Bu konuda devletin desteğini de gördük. Ancak biz her zaman söylediğimiz gibi terör mağduru değiliz, şehit ailesiyiz. İnşallah bizi de şehitliğe kabul ederler\" dedi.



Reyhanlı saldırısındaki şehitleri unutmadıklarını söyleyen Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, \"Bugün bir annenin evladından koparıldığı, babanın ocağının söndüğü, ailesinin dağıtıldığı, kardeşin kardeşini bir daha hiç göremeyeceği son bakışın yıl dönümü. Bu gün huzur ve refah içerisinde yaşayan medeniyetler beşiği Reyhanlı\'nın dağıtılmak istenmesinin, ülkemizin yıpratılma düşüncesinin yıldönümüdür. Bu milletin, ortamın hiçbir zaman dağıtılmayacağı, bu gök kubbenin altında bu birliğin bu varlığın dokunulmazlık kanıtının yıldönümüdür. Kenetlenerek çıktığımız bu sınavın bir daha tekrarlanmamasını Allah\'tan diliyor ve şehitlerimize rahmet diliyorum\" diye konuştu.



Kilis ve Şanlıurfa\'dan gelen şehit ve gazi dernek temsilcilerinin şiirler okudukları törende konuşan Kaymakam Fatih Çobanoğlu, konuşmanın çok zor olduğunu, kelimelerin boğazında düğümlendiğini belirterek şunları söyledi:



\"11 Mayıs\'ta Reyhanlı çok büyük hadise yaşadı. Bunu unutmak mümkün değil. Adeta yüreğimizi parçaladı. Suriye krizi başladığından bu yana Reyhanlı bu yükü en fazla sırtında taşıyan yerleşim yerlerinden biri oldu. Kilis\'te büyük acı yaşadı. Bu iki serhat şehri bütün Suriye krizi başladığından bu yana yükün altına girdi. Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yaptı, misafirperverliğini gösterdi. Ama maalesef en çok sıkıntıyı da bu iki şehrimiz yaşadı. Reyhanlı patlamasında şehitler verdik. En son Zeytin Dalı Harekâtı\'nda Reyhanlı\'ya 40\'ı ilçe merkezi olmak üzere toplam 55 roket isabet etti. Biri Suriyeli olmak üzere 4 kardeşimiz şehit oldu. 80 kardeşimiz de yaralandı. Biz devlet olarak yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz ama yaraları sarmak yetmiyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şehit ailelerinin göstermiş olduğu metanet, dirayete ve bizlere destek oldukları için şükranlarımızı sunuyorum. Hem 11 Mayıs ve hem de Zeytin Dalı Harekâtı sırasında kenetlendik, bir olduk. Devlet, millet, ordu adeta tek yumruk haline geldik. Bu terör saldırılarını yapanlara en güzel cevabı hep birlikte verdik. Bizim birliğimizi, huzurumuzu bozamazlar, amaçlarına ulaşamadılar. Provokasyona gelmeyen, cesareti ve metaneti ile devletin yanında yer alan Reyhanlı tüm Türkiye\'ye örnek oldu. Reyhanlı halkına teşekkür ediyorum. Türkiye\'nin çeşitli yerlerinden gelen herkes Reyhanlı halkına destek oldu. Göstermiş olduğunuz bu birlik ve beraberliğin ilelebet devam etmesini diliyorum. Bundan sonra böyle acılar yaşanmaması için devlet olarak elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek istiyorum. 11 Mayıs ve Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit ailelerimize tekrar başsağlığı diliyor yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum.\"



Törenler, Kuran tilavetinin ardından Reyhanlı İlçe Müftüsü Murat Akçay\'ın okuduğu dua ile sona erdi. İkindi namazında ise Mustafa Şevki Paşa Camisi\'nde mevlit okutuldu.





