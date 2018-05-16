(Görüntülü) Reyhanlı'da patates hasadı başladı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde İlçesi\'nde patates hasadına başlandı. Reyhanlı\'da kendisine ait bin dekarlık arazide yemeklik patates eken üretici Hasan Yumuşak, dekar başına 2 bin 300 lira olan masrafın bu sezonda 2 bin 700 liraya yükseldiğini ifade etti. Dekar başına iyi verim aldıklarını düşündüklerini sözlerine ekleyen Yumuşak, Bu sezon zor bir dönem geçirdik. Yapraklarda görülen mildiy hastalığı ile mücadelemiz oldu. 10 günde ard arda 5 kez uygulama yaparak hastalıktan kurtardık. Dekar başına 700-800 lira fazladan masraf yaptık. Aslında dekar başına daha fazla ürün beklerken 4 ton alıyoruz. Hastalıkla mücadelemiz netice verdi. Karımız azaldı ama yine de iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum dedi.