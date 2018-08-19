(Görüntülü) Refüje çarpıp, takla atan hafif ticari aracın sürücü öldü

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, refüje çarpıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Yavuz (66), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



​Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kırkağaç- Soma karayolu Aksu Kavşağı\'nda meydana geldi. Kırkağaç\'tan Soma yönüne giden Osman Yavuz, yönetimindeki 10 N 3053 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan araç, refüje çarpıp, takla attı. Yaralan Yavuz, ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından da Akhisar Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.