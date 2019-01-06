(Görüntülü) Refüj ve ağaca çarpan otomobil üçe bölündü: 2 yaralı

Enver Fatih TIKIR-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, kontrolden çıkan otomobil, önce refüje ardından ağaca çarptı. 2 kişinin ağır yaralandığı kazada otomobilin motoru, tekerleri ve geri kalan kısmı parçalara bölünerek dağıldı.



Kaza, akşam saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine giden sürücüsü bilinmeyen 16 ADN 476 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüje sonra da refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilin motor kısmı 2 metrelerce ileriye fırlarken, tekerlek ve süspansiyonlar ise yaklaşık 10 metre geride kaldı. Kazada otomobilde bulunan Emre Aytekin ve Şükrü Aytekin ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Öte yandan araçta alkol şişeleri bulunduğu tespit edildi.