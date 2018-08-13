(Görüntülü) Rahip Brunson'ın sokağında güvenlik önlemleri sürüyor

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- İZMİR\'de ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'un ev hapsinde bulunduğu sokak ve apartmandaki güvenlik önlemleri sürüyor. Polis zırhlı araçlar ve özel haraket timleriyle önlemlirini devam ettiriyor.



\'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek\' ve \'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek\' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın sokağında güvenlik önlemleri sürüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden ekipler, sokakta devriye gezerken, motorize polisler de sokağın iki ucunda nöbet bekliyor. Polis, şüpheli gördükleri kişileri ve araçları durdurarak kontrol ediyor.