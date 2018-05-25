(Görüntülü) Pozantı'nın gurur günü

Malik GÖDELİNER-Onur Can BULAT-Malik GÖDELİNER POZANTI, (Adana), (DHA) ADANA\'nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'nci yıldönümü törenlerle kutlandı. Kutlamalara Kaymakam Taner Tengir, CHP Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer, Elif Doğan Türkmen, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Akyürek, Pozantı Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Emniyet Müdürü vekili Fatih Uğuralp, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile yöre halkı katıldı. Kaymakam Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal\'ın Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra mehteran takımı eşliğinde şehitliğe kadar yürüyüş yapıldı, şehitlik anıtına çelenk bırakıldı. Tören alanında halkın kurtuluş bayramının kutlanmasının ardından günün önemi üzerine bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal, Pozantı\'nın Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı ilk yerlerden biri olduğunu söyledi.İki gün süren kutlama etkinlikleri kapsamında Belemedik mahallesinde bulunan Kasım Hoca anıtı ziyaret edildi. Adana Büyükşehir Belediye Bandosu konseri, Adana Büyükşehir Belediyesi folklor ekibi gösterisi, İlçe okul öğrencilerinin hazırladığı şiirler, halk oyunları ve dans gösterileri ile Adana Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi beğeniyle izlendi. Kurtuluş Günü kutlama etkinlikleri TSK Güçlendirme Vakfı Pozantı temsilciliği tarafından düzenlenen ?Pozantı?nın Kurtuluşu ve Mustafa Kemal?in Pozantı Kongresi? konulu liselerarası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.