(Görüntülü) Poroşenko: Ukrayna- Türkiye ilişkileri hiçbir şekilde bozulmaz

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da Ukrayna Konsolosluğu açılışına katılan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, “Ukrayna-Türkiye ilişkileri hiçbir şekilde bozulmaz\" dedi. Ukrayna Antalya Konsolosluğu, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko\'nun katılımıyla açıldı. Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1352 Sokak üzerinde inşa edilen konsolosluk binasında açılış için resmi tören düzenlendi. Konsolosluk binasının bulunduğu sokağa çıkan tüm yollar polis ekiplerince demir bariyer çekilerek giriş ve çıkışa kapatıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, konsolosluğa girmek isteyenlerin de üst araması yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve beraberindeki heyetİ, konsolosluk binası girişinde bu ülkeye özgü geleneksel kıyafet giydirilen iki çocuk ve Antalya\'da yaşayan Ukraynalılardan oluşan Bereginya Korosu karşıladı. Çocuklar, ellerindeki dev Ukrayna çöreğini Poroşenko\'ya ikram etti. Çocuklara sevgi gösterisinde bulunup başlarını okşayan Poroşenko, çöreği öptü. Önce İstiklal Marşı, ardından Ukrayna marşı okunarak Ukrayna bayrağı göndere çekildi. Poroşenko açılış öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye\'ye geldiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeyi hatırlattı. Erdoğan ile yakın ilişkileri bir kez daha teyit ettiklerini belirten Poroşenko, “Ukrayna-Türkiye ilişkileri hiçbir şekilde bozulmaz. Buraya konsolosluk açılması çok önemli. Burada yaşayan Ukraynalı vatandaşlarımıza hizmet götürmek de ne kadar kararlı olduğumuzun da bir göstergesidir bu durum\" dedi. Poroşenko, konuşmasının ardından beraberindeki çocuklarla birlikte üzeri örtüyle kapatılan Ukrayna Antalya Konsolosluğu yazılı tabelanın örtüsünü kaldırarak konsolosluğun açılışını gerçekleştirdi.