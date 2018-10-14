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(Görüntülü) Polisten "kaçak tütün" operasyonu

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda 455 bin TL değerinde 2 kilo 525 gram kaçak nargile tütünü ele geçirdi

14 Ekim 2018 13:55

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda 455 bin TL değerinde 2 kilo 525 gram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün mamülü kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 5 -10 Ekim 2018 tarihleri arasında Fatih ve Şişli\'de işyerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 455 bin TL olan 2 kilo 525 gram kaçak nargile tütünü ele geçirdi, 2 şüpheli de gözaltına aldı. 2 şüpheli hakkında \"Kaçakçılık Kanununa Muhalefet\" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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