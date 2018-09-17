(Görüntülü) Polisler, şehit kızını okulun ilk gününde yalnız bırakmadı

Çağlar ÖZTÜRK- Can ÇELİK ADANA,(DHA) ADANA\'da 3 aylıkken babası şehit edilen, Zeynep Ravza Akyüz\'ü polisler, okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Polis memuru Tuncay Akyüz 2012\'de, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis girişinde nöbet tutarken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. 3 aylıkken babasını şehit edilen Zeynep Ravza Akyüz, annesi Kübra Akyüz ile Adana\'da yaşamaya başladı. İlkokula başlayan Zeynep Ravza Akyüz\'ü bugün babasının meslektaşları evinden aldı. Polis otosuyla okula götürülen Zeynep\'i, arkadaşları ve okul yönetimi çiçeklerle karşıladı. Ayrıca Toplum Destekli Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polisler, Zeynep\'i sınıfına kadar götürdü. Anne Kübra Akyüz ise, kendisini bu mutlu günlerinde yanlız bırakmayan polislere teşekkür etti.