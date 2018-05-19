(Görüntülü) Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz çıktı

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL/ANTALYA; (DHA) ANTALYA\'da, polisin \'dur\' ihtarına uymayan ve kovalamaca sonunda yakalanan motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı, bu yüzden kaçtığı ortaya çıktı. Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi\'nde meydana geldi. Polis ekipleri, rutin kontroller sırasında İbrahim B.\'nin kullandığı 15 EG 396 plakalı motosiklete \'dur\' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan İbrahim B., motosikletiyle kaçmaya başladı. Polisin tüm ikazlarına rağmen durmayan İbrahim B. yolcusu M.Ş.\'nin de hayatını tehlikeye atarak önce ara sokaklarda sonra bölünmüş yolda ters şeritten kaçmaya devam etti. Yaklaşık 45 dakika kaçan ikili daha sonra motosikleti yol kenarına bırakarak yaya kaçmaya başladı. Gelen takviye ekiplerin de desteğiyle İbrahim B. ve M.Ş. yakalandı. Suç kaydı bulunmayan ikiliden sürücü İbrahim B.\'nin ehliyeti olmadığı, bu nedenle kaçtığı ortaya çıktı. Sürücüye \'ehliyetsiz araç kullanmak\' ve \'kent trafiğini tehlikeye sokmaktan\' cezai işlem uygulandı.