(Görüntülü) Polisim' diyerek dolandırmak istedi

Bülent TATOĞULLARI- Emrah GÜL ANTALYA, (DHA)ANTALYA\'da, telefonda kendisini \'polis\' olarak tanıtıp Atike A.\'yı (59) dolandırmak isteyen Mehmet Emin A.(24), polis ekiplerince yakalandı. Antalya\'da, Atike A.\'yı telefonla arayarak kendisini \'polis\' olarak tanıtan Mehmet Emin A., evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi. Bunun üzerine Atike A., 115 Polis İmdat Hattı\'nı arayarak yardım istedi. İhbar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Atike A.\'dan, yeniden arayan dolandırıcıya eve gelerek parayı almasını söylemesini istedi. Polis ekiplerinin talimatı doğrultusunda hareket eden Atike A., şüpheliden Muratpaşa ilçesindeki evine gelmesini istedi. Bir süre sonra parayı almaya gelen Mehmet Emin A., gerçek polisleri fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda yakalanan Mehmet Emin A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.