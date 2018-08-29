(Görüntülü) Polis, plajda güneşlenen turistleri bilgilendirdi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde polis, sahilde güneşlenen yerli ve yabancı tatilcileri, almaları gereken güvenlik önlemleri ve boğulma vakalarına karşı uyardı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan Antalya\'da Güvenli Plajlar Projesi kapsamında Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği\'nde görevli polis memurları Sevcan Sarıca Beneklioğlu ve Asuman Yağan, polisin sorumluluk alanında bulunan plajları gezerek yerli ve yabancı turistlere uyarılarda bulundu. Polisler, turistlere alınması gereken güvenlik önlemleriyle boğulmalara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Uygulamada İngilizce bilgi veren polisler, turistlerle kısa sohbetler yaptı. Turistler gelecek yıl da tekrar tatil için Kemer\'i seçeceklerini söyledi. Polis memuru Sevcan Sarıca Beneklioğlu, \"Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak bugün tatil için Kemer\'i seçen yerli ve yabancı misafirlerimize plajlarda güvenlik önlemleri ve boğulma vakalarında alınacak önlemlerle ilgili bilgilendirme çalışmaları yaptık. Amacımız Kemer\'i seçen vatandaşlarımızın tatillerinde herhangi bir sorun yaşamadan basit tedbirler alarak, önlemler alarak tatillerini sorunsuz şekilde sonlandırmalarıyla ilgiliydi. Yaptığımız çalışmalarda plajlarda eşyalarını görünür şekilde bırakmamaları, denizdeki güvenlik şeridini geçmemeleri ve boğulma vakalarıyla ilgili güvenlik önlemlerini anlattık\" dedi.