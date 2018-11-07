(Görüntülü) Polis olduklarını söyleyerek gasp yapan 4 kişi yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA) KAĞITHANE\'de kendilerini polis olarak tanıtarak, baskın yaptıkları evlerdeki yabancı uyruklu kişilerin paralarını gasp ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin ilçe milli eğitim müdürlüğünde memur olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Çağlayan Mahallesinde 24 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda Suriye uyrukluların yaşadığı bir eve gelen ve polis olduklarını söyleyen 4 kişi arama yapacaklarını söyledi. İçeri girdikten sonra evde bulunanların ellerini ve ayaklarını bağlayan şüpheliler, para ve cep telefonlarını gasp etti. Şüpheliler evden ayrılırken, bir süre sonra bağlarından kurtulan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada daha önce Beyoğlu\'nda benzer şekilde daha üç olay meydana geldiği şüphelilerin aynı kişiler olduğu tespit edildi. Güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Aykut P.\'nin İstanbul\'da bir ilçe milli eğitim müdürlüğünde memur olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Bayram Y.\'nin gasp suçundan 15 yıl, Selçuk D.\'nin ise 14 yıl hapis yattıktan sonra 2 ay önce cezaevinden çıktıkları belirlendi. Ferhat A\'nın ise daha önceye yönelik bir suç kaydına rastlanmadı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada 4 eve girerek gasp olayı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.