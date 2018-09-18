(Görüntülü) Polis, okul çevrelerinde uygulama yaptı

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA) BOLU\'da, polis ekipleri eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle il genelindeki tüm okulların çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı. Bolu Emniyet Müdürlüğü 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle il merkezindeki okul çevrelerinde bulunan parklar, inşaat ve metruk binalar, öğrenci servisleri, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptı. Asayiş, Çocuk, Trafik Tescil ve Denetleme ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamalarda, polis ekipleri, öğrenci ya da okul ile ilgisi olmadığı halde okul çevresinde görülen kişileri tespit ederek uzaklaştırdı. Ekipler ayrıca, öğrencileri gördükleri şüpheli şahıslarla konuşmamaları ve polise ihbar etmeleri gerektiğini söyledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise okul çevrelerinde bulunan işyerleri, metruk binalar ve parklarda uyuşturucu madde kullanımına yönelik denetleme yaptı.