(Görüntülü) Polis, aranan şüphelileri masa altı ve çatıdan kaçarken yakaladı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 kişi yakalandı. Polis, baskın sırasında saklanmak isteyen şüphelilerden bazılarını masa altında, bazılarını ise çatıda yakaladı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonunda bu kişilerin saklandıkları adresler tespit edildi. Polis adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Özel hareket polislerinin de destek verdiği baskınlarda 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.



Polis baskını sırasında bazı şüpheliler çatıdan kaçmak isterken yakalandı. Bazıları ise masa altına gizlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontörlünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

