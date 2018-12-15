T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazıyor

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için tünel ve hendek kazıyor

15 Aralık 2018 21:02

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/YPG\'li teröristler, Türkiye\'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için tünel ve hendek kazıyor.
Fırat\'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel ve hendek kazmaya başladı. Ceylanpınar\'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezinde iş makineleri ve kazma, kürekle hendek kazan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin kullandığı İHA ve SİHA\'ların görüşünü engellemek için hendeklerin üzerini zaman zaman brandalarla kapatıyor. Şehir içi çatışmalar için hazırlık yaptığı öğrenilen teröristlerin ilçe merkezinin çeşitli noktalarında bubi tuzakları kurduğu ve halkın üzerinde baskı kurarak kendilerine katılmaya zorladıkları iddia ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAĞ CEYLANPINARDHACeylanpınarSuriye RasulaynPKKYPGTürkiyeFıratRasulaynTürk Silahlı KuvvetleriSİHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24