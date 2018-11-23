(Görüntülü) PKK'nın şehit ettiği Necmettin öğretmen, isminin verildiği okulda anıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - TUNCELİ- Pülümür yolunda geçen yıl PKK\'lı teröristlerce kaçırılarak, şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için görev yaptığı Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesindeki okulda, \'24 Kasım Öğretmenler Günü\' dolayısıyla anma programı düzenlendi. Yılmaz\'ın öğrencileri, isminin verildiği okuldaki tahtaya \'Seni unutmadık\' yazıp, sıralara karanfil bıraktı. Siverek\'in Çiftçibaşı Mahallesi\'ndeki ilkokulda öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz, geçen yıl öğrencilerine karne dağıttıktan sonra, 16 Haziran\'da memleketi Gümüşhane\'ye dönmek üzere yola çıktı. Terör örgütü PKK mensuplarınca Tunceli- Pülümür yolunda aracı yakılan Yılmaz, kaçırıldıktan sonra şehit edildi. PKK\'lı teröristlerin şehit ettiği Necmettin Yılmaz\'in adı, Siverek\'te görev yaptığı ilkokula verildi. Necmettin öğretmen için adını taşıyan okulda, \'Öğretmenler Günü\' dolayısıyla anma programı düzenlendi. Necmettin Yılmaz\'ın öğrencileri, tahtaya \'Seni unutmadık\' yazıp, sıralara karanfil bıraktı. Ataması yapıldıktan sonra Çiftçibaşı İlkokulu\'nda görevlendirilen ve ilk dersini şehit edilen Necmettin Yılmaz\'ın öğrencilerine vermesinin kendisi için büyük gurur olduğunu dile getiren öğretmen Özge Yaşar, \"Burası benim ilk görev yerim. Necmettin öğretmenin öğrencilerini devralmaktan büyük gurur duyuyorum. Dilerim, onun yetiştirdiği öğrencilere büyük umut oluruz\" diye konuştu. \'Öğretmenler Günü\'nü buruk kutladıklarını kaydeden Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kürşat Harmankaya ise Necmettin öğretmenin emanetleri olan öğrencilere sahip çıktıklarını belirterek, \"Necmettin Yılmaz\'ı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız\" dedi.