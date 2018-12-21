(Görüntülü) PKK propagandası şüphelisi Suriyeli tutuklandı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltanı alınan Suriye uyruklu İbrahim A. tutuklandı. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi olma, sosyal paylaşım sitelerinde propaganda yapma ve düğünlerde örgüt şarkıları seslendirme suçlarından aranan Suriye uyruklu İbrahim A.\'yı evinde yakaladı. Sabaha karşı \'şok\' baskında gözaltına alınan İbrahim A.\'nın evinde yapılan aramada 2 cep telefonu ve 3 flaş disk ele geçirildi. Adliyeye çıkartılan İbrahim A., tutuklanarak cezaevine kondu.