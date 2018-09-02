(Görüntülü) Piyano Festivali Los Angeles'in performansıyla başladı

ONDOKUZUNCU Antalya Piyano Festivali, Laura de Los Angeles\'in verdiği konserle başladı.

Bu yıl 19\'uncusu düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı. Türkiye\'de ilk kez sahneye çıkan İspanyol flamenko sanatçısı Laura De Los Angeles, sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı. Laura de Los Angeles\'e konser boyunca sahnede 8 müzisyen ve 4 dansçı eşlik etti.

Konser öncesinde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, \"Piyano festivalimiz kentimizin marka değerine önemli katkılarda bulunuyor. Antalya\'nın uluslararası sanat şehri kimliğini pekiştiriyor. Halkımızın festivalimize olan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Festivalde 18 gencimiz piyano çalarak yarışacak ve birinciler Gürer Aykal\'ın şefliğinde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte konser verecekler\" dedi.

Festival, 4 Eylül Salı günü Gürer Aykal\'ın şefliğini yapacağı Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konseriyle devam edecek