(Görüntülü) Pistten çıkan uçağın tahsisi onandı, nakil çalışmalarına başlandı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON Havalimanı\'na geçen 13 Ocak\'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan, bir daha uçurulamayacağına karar verilen Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağının teknik aksamı ve bazı parçalarının sökülme işlemi tamamlandı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, hizmet dışı kalan uçağın gövdesinin \'millet kıraathanesi\' olarak düzenlenmesi ve kullanılması şartıyla Yomra Belediyesi\'ne tahsisini onayladı. Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, uçağın tahsisin onaylandığına dair belgeyi göstererek, nakil için İstanbul\'dan profesyonel bir ekiple çalışma işlemi yapacaklarını belirtti. Sağıroğlu, \"Karayolu üzerinde 4 tane yaya üst geçitlerimiz var. Bunların ölçülerini teknik ekibimiz alıyor. Uygun olmaması durumunda Karayolları yetkilileriyle konuşup, bir günlük, yaya üst geçitlerini söktürüp taktırmayla ilgili bir girişimimiz olacak\" dedi. Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı \'Zeynep\' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı\'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı\'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. SÖKÜM İŞLEMİ TAMAMLANDI Apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletilen \'Zeynep\' adlı uçağın, yabancı sigorta şirketince, 9\'u Türk, 6\'sı yabancı 15 uçak mühendisi eşliğinde yürüttüğü teknik aksam ve bazı parçaların söküm işlemi tamamlandı. Sökülen parçaların gemi ve uçak yoluyla İngiltere\'ye gönderilmesine de başlanıldığı belirtildi. TAHSİS ONAYLANDI Hizmet dışı kalan uçağı satın alan şirketin direktörü Dennis Richard Lewis ile görüşüp el sıkıştıklarını ve uçağın gövdesinin ilçedeki sahil alanına entegre edilip, millet kıraathanesi olarak kullanılacağını açıklayan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, yaptıkları başvuru üzerine Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü\'nce, uçağın gövdesinin Yomra Belediyesi\'ne tahsisini onayladığını duyurdu. \'TAHSİSİNİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ\' Başkan Sağıroğlu, havalimanı VIP girişine yakın bir noktada bekletilen uçağın yanında, uçak gövdesinin tahsisine ve nakil işlemlerine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Uçağın tahsisin onaylandığına dair belgeyi gösteren Sağıroğlu, nakil için İstanbul\'dan profesyonel bir ekiple çalışma işlemi yapacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın öncülüğünde ülke genelinde millet kıraathanelerinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışma başlatıldığını anımsatan Sağıroğlu şunları söyledi: \"Hizmet dışı kalan uçak için Yomra Belediyesi olarak, firma yetkilileriyle beraber yapılan hibe protokolü neticesinde Gümrük Başmüdürlüğümüze müracaatta bulunduk. Bu uçak Pegasus Hava Yolları\'na kiralık olarak verilmişti. Dolayısıyla yerli ve milli değildi, bunun sağlanması lazımdı. Bununla ilgili de Ankara\'ya Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza talebimiz iletilmiştir. Biraz önce Trabzon Gümrük Başmüdürlüğümüzce imza protokolümüz yapılmış olup, uçağımızın tapusunu millet kıraathanesi olarak Yomra Belediyemize tahsisini almış bulunmaktayız. Tapusunu aldığımız uçağımızla birlikte Yomra\'da içerisinde kütüphanesi, kafeteryası, çay salonu olan, halkımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek millet kıraathanesi hayata geçireceğiz. Çok olumlu bir yatırım olduğunu düşünüyoruz.\" \'GEREKİRSE ÜST GEÇİTLER SÖKÜLECEK\' Uçağın taşınması için Karadeniz Sahil Yolu güzergâhında bazı üst geçitlerin nakilde güçlük çıkarabileceğini de kaydeden Sağıroğlu, yaya üst geçitlerini söktürüp taktırmayla ilgili girişimlerinin de olabileceğini aktardı. Sağıroğlu, \"Şu anda ekip arkadaşlarımızla birlikte gerekli çalışmalarımızı yaptık. En kısa zamanda uçağımızın TIR\'larla beraber naklini gerçekleştireceğiz. Karayolu üzerinde 4 tane yaya üst geçitlerimiz var. Bunların ölçülerini teknik ekibimiz alıyor. Uygun olmaması durumunda Karayolları yetkilileriyle konuşup, bir günlük, yaya üst geçitlerini söktürüp taktırmayla ilgili bir girişimimiz olacak. İnşallah kurumlarımızın da bizlere yardımcı olmalarıyla bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Naklinin gerçekleştirilmesinin ardından kurulum çalışmalarına başlayıp hizmete sunacağız. Tahminen 500 bin lira civarında bir maliyeti olur\" diye konuştu.