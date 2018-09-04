T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Peynir bidonunda metamfetamin

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri, peynir bidonuna saklanan bin 136 gram metamfetamin ele geçirdi

04 Eylül 2018 12:59

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri, peynir bidonuna saklanan bin 136 gram metamfetamin ele geçirdi.

Doğu illerinden Mersin\'e gelen otobüste uyuşturucu taşındığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yol üzerinde şoförü durduran ekipler, otobüste arama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, peynir bidonu bulundu. İncelemeye alınan bidonun orta kısmına gizlenen, paket içinde bin 136 gram metamfetamin tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan bidonun sahibi, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adnan AÇIKGÖZMERSİN DHAMERSİNDoğuMersinNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüYolNarkotikPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24