(Görüntülü) PEYGAMBERLER VE KRALLARIN KENTİ EĞİL, İNANÇ VE KÜLTÜR TURİZMİNİN MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR\'da, Peygamber kabirleri ve kral mezarlarının bulunması nedeniyle inanç ve kültür turizminin merkezi olma yolunda olan Eğil ilçesine ilgi her geçen gün artıyor. Bölgenin bir çok kentinden gelenler, bir yandan Peygamber kabirlerini ziyaret edip dua ederken, diğer yanda ise, Dicle Baraj göletinin soğuk sularına dalarak serinliyor. Dicle Barajı\'nın kurulmasıyla birlikte sahil kent haline gelen Eğil\'de barajda çok sayıda tekne turu etkinliği yapılmasının yanı sıra jet ski binenler barajı bir uçtan diğer uca turluyor. Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler, Büyük Selçuklu Devleti, Nisanoğulları Beyliği, Akkoyunlular ve Safeviler gibi eski medeniyetlerin izlerini de günümüze taşıyan nadir yörelerden biri olan Eğil ilçesine, son aylarda başta inanç turizmi olmak üzere yoğun bir turist ilgisi yaşanıyor. Bölgede sağlanan huzur ile birlikte Eğil ilçesine yapılan seyahatların her geçen gün arttığı öğrenildi. Diyarbakır kent merkezine 52 kilometre uzaklıkta bulanan ve Kuran ı Kerim\'de adı geçen iki Peygamber olan Hz Zülkifl ve Hz.Elyasa\'nın aralarında olduğu altı nebiyi ağırlaması nedeniyle peygamberler şehri olarak da bilinen Eğil ilçesi inanç turizminin merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Huri, Mitanni, Urartu, Asur, Med, Pers, Roma İmparatorluğu ile Büyük Selçuklular gibi bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Eğil\'de tarihi Peygamber kabir ve türbelerinin yanısıra kral mezarları ve o dönemin izlerini taşıyan eserlere de ev sahipliği yapıyor. DİCLE BARAJI EĞİL\'İ SAHİL KASABASINA DÖNÜŞTÜRDÜ Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 2012 yılında peygamberler türbesinin restorasyonunu tamamlamasıyla Eğil ilçesi bölgede adeta inanç turizm merkezi haline geldi. Bölge illerinin dışından Türkiye\'nin bir çok kentinden Peygamberlerin türbelerine gelenler, dini ibadetlerini yerine getirmelerinin ardından Eğil\'de kültürel gezilere katılıyor. Eğil\'de yapılan Dicle Barajı ve baraj göleti ilçeyi sahil kasabası haline getirirken, tarihi kalenin eteğinde oluşturulan baraj suyunda tekne ve jet skilerle geziler düzenleniyor. Diyarbakır\'ın inanç ve kültür turizm merkezi olmaya doğru yol alan Eğil\'e son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin hızla artığı öğrenildi. Önceki yıllarda terör olayları nedeniyle gidilmesi tercih edilmeyen ilçe, huzur ve güven ortamının oluşmasıyla ziyaretçilerin akınına uğradı. İlçeye her geçen gün ilginin artmasından ötürü ilçe dışında gelenlerin konaklayabilmeleri için Dicle Barajı manzaralı bungalov tipi evler kuruldu. İlçeyi ziyaret edenler, baraj sahilinde kuruluna çok sayıda çardaklar, restoranlar ve kır kahvelerinde dinlenmenin tadını çıkarıyor. \'TANITIMI YAPILSIN DÜNYADAKİ BÜTÜN YAHUDİLER BURAYA GELİR\' Eşi ve çocuklarıyla birlikte peygamberler türbesine gelen Yılmaz Demir, Eğil\'in inanç turizmine kazandırılması için önemli çalışmalar yapıldığını ifade ederek, \"Vücudun gıdaya ihtiyacı olduğu gibi, ruhun da maneviyata ihtiyacı. O eksiklikleri türbeleri ziyaret ederek geçiriyoruz\" dedi. Yaz tatilini bölgede geçirmek için İstanbul\'dan gelen Süleyman Erdem ise, en son burayı 1996 yılında gördüğünü dile getirerek, Peygamberler türbesinin son halini internetten görüp, gelip görmeye karar verdiğini söyledi. Fransa\'dan memleketi Elazığ\'a geldikten sonra ilk görmek isteği yer Eğil\'deki Peygamberler türbesi olduğun anlatan Ahmet Tunç, \"Fransa\'da yaşıyorum. Memleketim Elazığ\'a tatile geldim. Amcamın tavsiyesi üzerine Eğil\'deki peygamberler türbesini ziyaret ettim. Umduğumdan daha güzel gördüm. İlk defa görüyorum burayı. Çok bakımlı ve temiz gördüm. Daha önce gittiğim ziyaretlerde böylesi bir yer görmedim\" dedi. Türbeler ve Eğil\'deki kültürel mekanların yeterince tanıtılmadığını anlatan Ziya Demirağ, \"Buranın tanıtılmasının iyice yapılması gerekiyor. Reklamı yapılırsa dış ülkelerden de gelen olur. Buradaki kabri bulanan peygamberler İsrailoğulları\'na gönderilmiş peygamberlerdir. Burası iyi tanıtılırsa, dünyadaki bütün Yahudiler gelip, burayı ziyaret ederler. Hem ibadetlerini yaparlar hem de buraya döviz bırakılar. Türkiye için de iyi olur bu\" şeklinde konuştu.