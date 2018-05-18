(Görüntülü) Perge'de 32 sütuna sponsor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TURİZMDE bu yıl \'Perge Yılı\' ilan edilen Antalya\'da, antik kentteki tarihi sütunların ayağa kaldırılması için başlatılan \'Perge\'de dikili bir sütunun olsun\' kampanyasında, bir ayda 32 sütunun dikilmesi için sponsorluk desteği verildi. Antalya\'da, Vali Münir Karaloğlu tarafından 2018\'in turizmde \'Perge Yılı\' ilan edilmesi sonrasında Perge Antik Kenti\'nde devam eden kazı ve restore çalışmaları, dünyaca ünlü antik kentin ayağa kaldırılması için hızlandırıldı. Bu kapsamda tarihi kentte ortaya çıkarılan ve halen devam eden kazılarda çıkarılması beklenen yüzlerce sütunun restore ve dikimi için başlatılan \'Perge\'de dikili bir sütunun olsun\' kampanyasına sivil toplum örgütleri ve iş dünyasından daha çok ilgi bekleniyor. TOPLAM 350 SÜTUN AYAKTA Antik kent kazılarında çıkartılan sütunlar, sponsor destekleriyle orijinallerine uygun şekilde, antik dönemde olduğu gibi caddelere yeniden dikiliyor. Geçen yıllarda da benzer kampanyalar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden verilen desteklerle toplam 350 sütunun dikimi gerçekleştirildi. ÖNCEKİ DÖNEMDE 68 SPONSOR 1946 yılından 2012\'ye kadar İstanbul Üniversitesi başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları kapsamında toplam 128, 2012\'den sonra ise Antalya Müze Müdürlüğü\'nce devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında 222 olmak üzere, toplam 350 sütundan 68\'inin dikimi sponsor destekleriyle yapıldı. YENİ KAMPANYADA SAYI 32 OLDU Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliği\'nce yürütülen son kampanya kapsamında ise yaklaşık bir ayda 32 sütun için sponsor desteği geldi. Bunlardan 10\'unu NBK Touristic bünyesindeki 250 rehber üstlendi. Rehberler kendi aralarında 25 bin TL topladı. NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz ise 1 sütunun dikimini ayrıca üstlendi. Süral Hotel Grubu 20 bin TL karşılığında 8 sütuna sponsor oldu. Antalya Tanıtım Vakfı 12 bin 500 TL karşılığında 5 sütun için destek verdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 3\'ü kendi adına, 1\'i de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına olmak üzere 10 bin TL karşılığında 4 sütunun dikimini üstlendi. Antalya Genç İşadamları Derneği 1 sütunu ayağa kaldırdı. 3 sütun için ise Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü\'ne isimlerini bildirmeyen sponsorların destekte bulunduğu kaydedildi. Bugüne kadar sponsorlar, bir sütun için 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 80 bin TL ödedi. SPONSORLARIN ADI VERİLİYOR Perge\'deki sütunların ayağa kaldırılması için katkı veren kişilerin isimleri, tarihi esere zarar vermeyecek şekilde sütun üzerine yapıştırılıyor. Restorasyon alanında 2018 yılı kazı sezonunda restore edilmeyi bekleyen yaklaşık 50 sütun bulunduğu kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her bir sütun için sponsorluk bedeli 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Sponsorluk bedeli bakanlığın ilgili hesaplarına ödenebiliyor.