(Görüntülü) Pendik'teki mezarlıkta Ukrayna zanlısından geriye kalan izler

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) UKRAYNA\'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey\'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve dün Pendik\'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç\'nin (21) babasının mezarı başında yazdığı not ve bıraktığı eşyalar dikkat çekti. Mezarlık yakınında gözaltına alınan Hüsnü Can Ç.\'nin gözaltına alınmadan önce babasının Kurtköy\'deki mezarına geldiği anlaşıldı. Hüsnü Can Ç\'den geriye Babası Mehmet Ç.\'nin mezarını başında bir şişe alkol, silah kutusu, bir sırt çantası, bir adet av bıçağı kılıfı ve bir adet not kaldı. Hüsnü Can Ç.\'nin bıraktığı notta şu ifadeleri dikkat çekti; “Dünyada adalet yoktur. Hapis de verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum\" Zanlı Hüsnü Can Ç. Gayretepe\'deki Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.