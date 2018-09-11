(Görüntülü) Pendik'te nişanlısını rehin alan zanlı adliyeye getirildi

Cengiz ÇOBAN-Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) PENDİK\'te nişanlısını rehin alan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde meydana gelen olayda Umut D. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K\'yı rehin almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından zanlı, polise teslim olmuştu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı işlemlerinin ardından Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne getirildi.