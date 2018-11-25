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(Görüntülü) Pendik'te alışveriş merkezinde yangın

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) PENDİK'te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı

25 Kasım 2018 15:17

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) PENDİK\'te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın saat 08.30 sıralarında Pendik\'te bulunan bir alışveriş merkezi\'nde çıktı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve Pendik\'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının alışveriş merkezinde bulunan bir restorana ait havalandırma sisteminden çıktığı öğrenildi. AVM\'nin güvenlik ekipleri basın mensuplarının görüntü almalarını engellemek istedi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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