(Görüntülü) Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da bir kamyonetin arkasına oturan ve tutunan patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Onlarca aracın seyrettiği cadde üzerinde kamyonetin arkasına bazı gençler binerken, bazıları da araca tutunarak patenler üzerinde tehlikeli yolculuk yaptı. Gençlerin bu anı, başka bir araç sürücüsü tarafından kamerayla kaydedildi. Gençler, kendilerini kaydeden sürücüye, Whatsapp ihbar hattına gönder de kendimizi izleyelim diye seslendi.