(Görüntülü) Parkta av tüfeğiyle vurulan genç öldü

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde, parkta av tüfeğiyle vurulan Hacı Yusuf Yücel (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün gece, Bayraktar Mahallesi\'nde meydana geldi. Askerden yeni gelen Hacı Yusuf Yücel\'e, Kahtalı Mıçı Parkı çevresinde, evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Kanlar içinde yere yığılan Yücel, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yücel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yücel\'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Hacı Yusuf Yücel\'in ölüm haberini alan yakınları ise hastaneye geldi. Hastanede fenalık geçiren kişilere, acil serviste müdahale edildi. Kahta İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, olay yerine gelerek, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.