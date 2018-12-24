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(Görüntülü) Park halindeki otomobilde yangın

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

24 Aralık 2018 02:53

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Olay, akşam saatlerinde merkez Alparslan Türkeş Bulvarı\'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeyken birden alev aldı. Kısa sürede büyüyerek tüm otomobili saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor. 

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