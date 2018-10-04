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(Görüntülü) Park halindeki otomobil yandı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin sardığı park halindeki otomobil, kullanılamaz hale geldi

04 Ekim 2018 21:49

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin sardığı park halindeki otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Eyyüpnebi Mahallesi\'nde, öğle saatlerinde, plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan aracı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yarım saatlik müdahaleyle alevleri söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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