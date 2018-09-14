(Görüntülü) Paraşüt kulesinde adrenalin sürüyor

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Kültürpark\'ın simgesi haline gelen Türk Hava Kurumu\'na ait paraşüt kulesi, İzmir enternasyonal Fuarı kapsamında gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Fuar boyunca kuleden günde ortalama 100-150 kişi atlayış yapıyor. Türk Hava Kurumu\'un Kültürpark\'taki 81 yıllık paraşüt kulesi, bu yıl 87\'nci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı ziyaretçilerinin ve özellikle de gençlerin ilgisini çekiyor. Paraşüt deneyimi yaşamak isteyen adrenalin tutkunları, görevlilerin gözetiminde atlayış yapıyor. 45-70 KİLO ARASI VE 16 YAŞ ÜSTÜ OLANLAR ATLAYABİLİYOR Türk Hava Kurumu İzmir Şubesi Başkanı Hasan Çingil, fuar sezonunda 48 metre yüksekliğindeki kuleden günde ortalama 100-150 kişinin atlayış yaptığını söyledi. THK İzmir Şube Başkanı Hasan Çingil (58), \"Ben de lise çağındayken Türk Hava Kurumu ile tanıştım. Çekirdekten yetiştim ve 40 yıldır da THK\'nın içindeyim. Paraşüt atlama kulesi hava şartları musaade ettiği müddetçe büyük ilgi görüyor. Fuar sezonunda günde ortalama 100-150 kişi geliyor. Talep çok fazla. Bizim amacımız sivil havacılığı gençlere tanıtmak ve sevdirmek. Fuar sezonu haricinde bütün faaliyetlerimiz ücretsiz. Yalnızca fuar sezonunda kuleden paraşütle atlamak için kişi başı 15 TL bilet ücreti alıyoruz. Bu biletleri yardım pulu karşılığında veriyoruz. 45-70 kilo arası ve 16 yaşından büyük olan herkes atlayabilir. Gönüllü arkadaşlarımız atlayış yapmak isteyenleri bilgilendiriyor, paraşütü bağlıyor ve aşağı atlamasına yardımcı oluyorlar. Aşağıda da gönüllü arkadaşlarımız atlayanlara yardım ediyor\" dedi.