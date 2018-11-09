(Görüntülü) Pamuk yüklü TIR'dan kaçak sigara çıktı

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin yaptığı operasyonda durdurulan pamuk yüklü TIR\'da özel bölmelere gizlenmiş 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla TIR\'ın plakasını belirledi. Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolu\'nda şehre giriş yapan TIR\'ı bir süre takip eden ekipler, düzenledikleri operasyonla durdurdukları TIR\'ı otoparka çekti. Polisler, yaptıkları detaylı aramada dorsenin zeminindeki tahtaların altına yapılmış özel bölmede kaçak sigara olduğunu belirledi. TIR\'daki pamukları boşaltılıp tahtaları söken ekipler, gizli bölmede 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi. TIR\'a ve sigaralara el koyan polis ismi açıklanmayan araç sürücüsünü gözaltına aldı.