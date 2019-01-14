T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Palu ailesi soruşturmasında çocuklara cinsel istismar araştırılıyor (2)

HARUN PALU BAKIMEVİNE ALINDI Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Palu ailesinin tüm bireylerinin tutuklanmasının ardından, ifade verdikten sonra serbest bırakılan ve yaşlılığı nedeniyle kendisine bakmakta zorlanan Haru

14 Ocak 2019 17:49

HARUN PALU BAKIMEVİNE ALINDI Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında Palu ailesinin tüm bireylerinin tutuklanmasının ardından, ifade verdikten sonra serbest bırakılan ve yaşlılığı nedeniyle kendisine bakmakta zorlanan Harun Palu\'nun durumu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'nce incelendi. Yetkililer, Palu\'ya bakımevinde kalmayı önerdi. Palu, bu öneri üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'ne ait bakımevine alındı. Harun Palu\'ya hem fiziksel hem de psikolojik olarak destek verildiği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HARUN PALU BAKIMEVİNE ALINDI Kocaeli Cumhuriyet BaşsavcılığıPaluHarun PaluAileSosyal HizmetlerMüdürlüğüYetkililer Palu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24