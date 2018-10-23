(Görüntülü) PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

TÜRKİYE\'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum\'daki Palandöken Dağı\'nın zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi\'ne mevsimin ilk karı düştü. Bugün hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının 1 derece hissedildiği sabah saatlerinde ise Palandöken Dağı\'nın deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi\'nin zirvesi beyaza büründü. Kent merkezinden Palandöken\'in zirvesini görenler, kışı hissetmeye başladı. Görüntü Dökümü ---------------------- -Palandöken Dağı -Palandöken yazısı -Beyaza bürünen Ejder Tepesi Haber-Kamera Turgay İPEK ERZURUM, (DHA) (Tür: Yurt)