(Görüntülü)  Özhaseki'den Trump açıklaması: Adamın her yanı oynuyor

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ(DHA)- AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ABD Başkanı Trump\'a gönderme yaparak \'\'Adamın her yanı oynuyor. Herkese savaş ilan ediyor. Ağzı oynuyor, yüzü oynuyor. Saçı bir taraftan uçuyor, kulağı bir tarafa gidiyor. Buna bizim Türk milleti başka türlü söyler ama benim dilim ve terbiyem müsaade etmediği için ondan bahsetmeyeyim \' dedi



AK Parti Kayseri İl Teşkilatı\'nın düzenlediği Mimarsinan Parkı\'ndaki bayramlaşma törenine Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Mehmet Özhaseki, Enerji eski bakanı Taner Yıldız, milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Bayramlaşmada konuşan Mehmet Özhaseki, Türkiye Cumhuriyeti\'nin son 4-5 yıldır en zor günlerini yaşadığını belirterek, \'\'Ak Parti iktidarı olarak 16 yıldır bir yandan ibadet yaparken, bir yandan da şeytan taşlamaktan geri durmadık\'\' diyerek sözlerine başladı.



\'BAŞKA ÜLKE OLSA ÇOKTAN ÇÖKERDİ\'



Özhaseki, şöyle devam etti:



\'\'İktidar olduk, hemen iktidardan gidin mitingleri, eylemleri, ardından partimize kapatma davası, Ggezi olayları, muhtıralar, 317 garabeti, FETÖ\'nün hükümeti devirmek için bakanlar üzerinden operasyon çekmesi, MİT TIR\'ları, MİT Müşteşarı üzerinden Genel Başkanımız Erdoğan\'a uzanma girişimi, dini kılıflı FETÖ/PDY kalkışması, sonrasında Suriye savaşı, şimdide ekonomik darbe girişimleri ,inanın başka ülke olsa çoktan çökerdi. Türkiye\'ye gitmeyin, yatırım yapmayın diye çığlık atanların gerçek niyeti şimdi ortaya çıktı. Dimdik ayakta ve bir beraber olmalıyız. Ama, ne yazık ki muhalefet dövizdeki bu dalgalanmadan bir iş çıkarma peşinde koştu. Garip ve çıkarcı bir muhalefet. 2 ayda parti içindeki muhaliflerini sayamayanlar bize döviz aklı veriyor\"



\'\'ADAMIN AĞZI YÜZÜ OYNUYOR\'\'



Mehmet Özhaseki, ABD Başkanı Trump\'a da göndermede bulunup \' Amerika\'nın gerçek yüzünün ortaya çıkması hepimizi sevindiriyor. Son seçimde başlarına bir adam geldi. Ağzı oynuyor, yüzü oynuyor. Saçı bir taraftan uçuyor, kulağı bir tarafa gidiyor. Buna bizim Türk milleti başka türlü söyler ama benim dilim ve terbiyem müsaade etmediği için ondan bahsetmeyeyim. Adamın her tarafı oynuyor. Savaşmadığı ülke yok. Herkesle savaşıyor. Çin\'e, Rusya\'ya laf atıyor. Kore\'den vazgeçiyor Afrika ülkelerine dönüyor. Adam ülkemizdeki papaz gibi görüyor. O papaz Güneydoğu\'da PKK\'lılarla bölücü örgütün işaretini yapıyor. Suç işliyor. Madem bu papaz bu kadar kıymetli otursun ülkesinde yani Amerika\'\'dakileri irşat etsin, orada otursun. Burada işi ne ? Bakın bu sayede ABD\'yi daha iyi tanıdık. PKK\'ya yani can düşmanımıza binlerce TIR silah verin, FETÖ\'yü yıllarca besleyip, Türkiye\'de darbe yaptırmak istediniz bunlar dostluğa yakışıyor mu ? Emredip, hazır ola geç diyeceğiniz bir Türkiye yok karşınızda. Geçti o günler. Eşit, onurlu, bağımsız bir milletiz. Yapılan ekonomik saldırıyı bayrağımıza, ezanımıza saldırı kabul ediyoruz\'\' dedi.