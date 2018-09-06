(Görüntülü) (Özel) Trafikte terör estirdi; gözaltına alınınca polise direndi

Haber: Ersan SAN / Kamera: İSTANBUL DHA



Topkapı\'da seyir halinde olan araç sürücüsü motosiklet sürücülerine çarparak kaçtı. Motosiklet sürücüleri tarafından takip edilen sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Ancak sürücü kendisini gözaltına almaya çalışan polislere de direndi. O anlar motosiklet sürücülerinin kamerasına yansıdı.



Topkapı D-100 karayolundandan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, bir motosiklete çarparak yoluna devam etti. Çarpma anını gören çevredeki motosiklet sürücüleri de söz konusu otomobili takip etti. Ancak otomobil sürücüsü, önüne çıkan 3 motosiklete de çarparak yoluna devam etti. Motosiklet sürücüleri, otomobilin önünü Gayrettepe\'de kesti. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına almak istedi. Bu sırada otomobil sürücüsü, polise direndi. Polis ile sürücü arasında bir süre devam eden arbedenin ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınarak Beşiktaş Polis Merkezi\'ne götürüldü. Olay nedeniyle motosiklet sürücüleri şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaşanan o anlar da motosiklet sürücülerinin kamerasına yansıdı.