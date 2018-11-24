(Görüntülü) (özel) Trabzonlu Yönetici Tuncay Uzunal: "Fenerbahçe maçını kazanacağız"

\"Abdülkadir ve Yusuf Trabzonspor için önemli\" \"Burak ve Onur kararına herkesin saygı duyması gerekiyor\" \"Şehir ve yönetim olarak Fenerbahçe maçını düşünüyoruz\" \"Hedeflerden birisi Türkiye Kupası\'nı kazanmak\" İbrahim ALİOĞLU-Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,(DHA) Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, Süper Lig\'de yarın oynanacak Fenerbahçe maçından, takımdaki genç oyunculara, takımda kadro dışı olan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak konusundan Türkiye Kupası\'ndaki hedeflerine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. \"HEDEFLERDEN BİRİSİ TÜRKİYE KUPASI\'NI KAZANMAK\" Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazanmayı hedeflediklerini dile getiren Uzunal, \"Trabzonspor\'un hedeflerinden birisi de Türkiye Kupası\'nı kazanmak. 5\'inci turda Sivas Belediyespor ile eşleştik. Sivas gibi bir şehrimizin güzide kulüplerinden Sivas Belediyespor ile eşleşmekten mutluluk duyuyoruz. Çok sıkı bir maç olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah mücadelenin, dostluğun ve hak edenin kazanacağı bir maç olur\" ifadelerini kullandı. \"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANACAĞIZ\" Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında yarın Fenerbahçe ile çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Uzunal, \"Şu anda takımımızın durumu çok iyi. Trabzonspor ve Trabzon halkı için Fenerbahçe maçları çok önemlidir. Hak edenin kazanacağı, mücadelenin yüksek olacağı bir maç tahmin ediyoruz. Sonuçta tabii ki biz kazanacağız\" diye konuştu. \"BURAK VE ONUR KARARINA HERKESİN SAYGI DUYMASI GEREKİYOR\" Bordo-mavili yönetici, kadro dışı kalan ve takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz ile ilgili de, \"O konuda yorum yapmam biraz sakıncalı olur. Hem teknik ekibimizin, hem de yönetimimizin bir kararı. Herkesin saygı duyması gerekiyor\" dedi. \"ABDÜLKADİR VE YUSUF TRABZONSPOR İÇİN ÖNEMLİ\" Uzunal, yönetim kurulu olarak alt yapıya çok önem verdiklerini ve takımda yer alan genç oyunculardan büyük beklentilerinin olduklarını vurgulayarak, \"Yönetim olarak genç futbolcularımıza yönelmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Tabii ki Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve daha da alt yaş gruplarındaki isimler Trabzonspor için önemlidir. Performanslarının düşük olması çok önemli değil. İnşallah en kısa zamanda yükseltirler. Kampta da iyi bir dönem geçirip tekrar toparlanacaklarını umuyorum\" şeklinde konuştu. \"ŞEHİR VE YÖNETİM OLARAK FENERBAHÇE MAÇINI DÜŞÜNÜYORUZ\" Trabzonspor\'da yaklaşan seçim ile ilgili olarak da Uzunal, \"Şu anda seçim için konuşmak erken. Şehir ve yönetim olarak Fenerbahçe maçını düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı. \"1461 TRABZON\'UN ÜST TURA ÇIKMASINI TEMENNİ EDİYORUZ\" Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur mücadelesinde Bursaspor\'u eleyerek büyük bir sürprize imza atan 1461 Trabzon\'un 5\'inci turda Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşmesiyle ilgili olarak da Uzunal, \"Biliyorsunuz yönetim olarak alt yapıya önem veren bir şekilde göreve başladık. 1461 Trabzon\'u eskisi gibi adından söz ettiren bir takım haline getirmek istiyoruz. Eskiden 1461 Trabzon\'dan A takıma çıkan bir çok futbolcu vardı. Şu anda da o kapasiteye sahip birçok futbolcumuz bulunuyor. Geçtiğimiz turda da Bursaspor gibi önemli bir takımı eledik. Ümraniyespor maçında da inşallah gerekli mücadeleyi gösterip üst tura çıkmalarını temenni ediyoruz\" dedi.