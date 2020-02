(Görüntülü) (ÖZEL) Pierre Webo, Fenerbahçe'nin şu anki zayıf noktası ve eksikliğini anlattı (2)

\"Fenerbahçe\'de oynadığım zaman aile gibiydik\" \"Fenerbahçe taraftarını özledim\" \"Volkan, son 10 yılın en iyi kalecisi\" \"7-8 yıldır Türkiye\'de oynuyorum, ben de artık Türk erkeği gibi oldum. O yüzden İspanya\'ya gitmek istemiyorum, Türkiye\'de kalmak istiyorum\" Golcü oyuncu en rahat golü Muslera\'ya attığını da söyledi Serhan TÜRK - Ercan ATA / ANKARA, (DHA) Türkiye\'de uzun yıllar futbol oynayan tecrübeli isim Pierre Webo, eski takımı Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili samimi açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep\'te forma giyen, bu sezon ise bir kulüple anlaşmayan 36 yaşındaki Kamerunlu golcü, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel konuştu. İlk olarak Fenerbahçe\'ye transfer sürecini anlatan Webo, \"O zamanlar bir çok takım aradı ama Fenerbahçe aradıktan sonra diğer takımları hiç düşünmedim. Hasan Bey ile görüştüm, bir proje vardı. Aziz Yıldırım da bu dönemde 3 Temmuz olayını yaşıyordu. Ali Koç da Fenerbahçe\'de Aziz Yıldırım ile beraberdi. Fenerbahçe\'de oynamak kariyerimin en iyi zamanıydı. Ali Koç da o zamanlar Aykut hocayı beni istemesi için zorladı. Bence en iyi zamanlardan biriydi. Tabii o dönem Fenerbahçe benimle birlikte kupalar kazandı, ligi kazandı. Şu an biraz zor zamanlar geçiriyor, üzülüyorum. Umarım eski zamanlara geri döner, yine kupaları kazanır\" şeklinde konuştu. \"3 TEMMUZ OLAYLARI BİZİ AİLE GİBİ YAPTI\" Sarı-lacivertli kulübün yaşadığı 3 Temmuz süreci hakkında da konuşan Kamerunlu oyuncu, \"Fenerbahçe özel bir takım. Rize\'de o zaman arabaya silah sıkılmıştı, o olaylar oldu. 3 Temmuz ve silahlı saldırı olayı hem beni, hem de takımımı daha da güçlendirdi. Diğer takımlara karşı daha güçlü oynamaya sürükledi. Bu olaylar bizi o kadar güçlendirdi ki aile gibi olduk. Mesela bu olayların sonucunda futbolcularla, Emre\'yle, Selçuk\'la bir araya gelip yemeklere gitmeye başladık, bir aile gibi hareket etmeye başladık. Yani bu olaylar bizi daha da güçlendirdi. Öncelikle başkan, en büyük Fenerbahçe taraftarıydı. Fenerbahçe\'de en önemli olan taraftardır. Aziz Yıldırım mahkemedeyken de taraftarlar destekledi. Ben Fransa\'dan tatilden geldiğimde de taraftarlar destek oldu. Fenerbahçe\'de en önemli etken taraftarı\" diye konuştu. \"FENERBAHÇE SEVİYESİNDE TAKIM BULMAK ÇOK ZOR\" Şu an kulüpsüz olduğunu ancak oynamak istediğini belirten 36 yaşındaki tecrübeli forvet, \"Fenerbahçe\'de oynadıktan sonra tabii ki Fenerbahçe seviyesinde bir takım bulup oynamak çok zor. Türkiye\'de bu seviyede olan en güçlü takımlardan bir tanesi. Ondan sonra Osmanlıspor\'a gittim. Çünkü orada da bir proje vardı, onlar da Avrupa Kupası\'na gidiyordu. Takım olarak çok iyi işler yaptık. Ben takım oyuncusuyum, hangi takımda görev alırsam görevimi yerine getiririm. Ondan sonra da Gaziantepspor\'a gittim, orada da bir yıl anlaşmam vardı. Orada da çok iyi bir performans sergiledim. Sadece play-off\'ta bir şanssızlık yaşadık. Şu an özgürüm. İyi bir takıma gidip orada oynamak istiyorum. Gayet de hazırım\" ifadelerine yer verdi. \"TÜRKİYE\'DE OYNAMAK İSTİYORUM\" Türkiye\'de oynamak istediğini belirten Webo, sözlerini şu şekilde sürdürdü: \"İspanya\'dan birkaç teklif geldi. Ama 7-8 yıldır Türkiye\'de oynuyorum, ben de artık bir Türk erkeği gibi oldum. O yüzden İspanya\'ya gitmek istemiyorum, Türkiye\'de kalmak istiyorum ve birkaç takımla da görüşüyorum. Ayın 31\'ine kadar (bugün) kararımı vererek bir takımda oynayacağım. O zamana kadar bekleyeceğim. Hala oynayabilirim, oynamak da istiyorum ama oynamazsam da bir çok projem var. Bunlardan bir tanesi hali vakti yerinde Ankara\'da bir tane spor salonum var. O olmazsa da UEFA\'dan koçluk dersi alıyorum. Yani bir takıma antrenörlük yapabilirim. Kulüp bulursam tabii ki oynamak istiyorum. Bulamazsam da İspanya\'da ilk hafta antrenörlük kursu açılıyor, ona katılacağım. Bir antrenörün oynamadığı bir ligde antrenörlük yapması her zaman çok zordur. Bir gün antrenörlük yaparsam bunun benim oynadığım liglerden olması lazım çünkü o antrenörün o ligi çok iyi bilmesi gerekiyor.\" \"FENERBAHÇE İÇİN ARTIK KAZANMA ZAMANI\" Uzun zamandır Sarı-lacivertlilerin şampiyon olamadığını ve artık zamanın geldiğine vurgu yapan Webo, \"Fenerbahçe büyük bir değişime gidiyor, bu da çok kolay olmayacak. Ama yenmesi, kazanması lazım, onlara başarılar diliyorum. Cocu, Barcelona\'da oynarken çok iyi bir oyuncuydu, onun dışında da çok iyi bir antrenör. PSV\'yi çok iyi yönetti. Türkiye\'ye geldi. Türkiye ligi biraz zor. Gördüğünüz gibi her şey olabiliyor. Dışarıdan gelen takımlar daha güçlü olabiliyor. Ama Cocu iyi bir antrenör ve başarabileceğini inanıyorum. Burada oyunculara da çok büyük bir yük düşüyor. Oyuncuların her şeylerini koymaları lazım, biz zamanında yaptık. Onlar da yapabilir. Artık kazanma zamanı. Sadece büyük oyuncular değil, iyi karakterli oyuncular da gitmiş oldu Fenerbahçe\'den. Orada oynamak için iyi futbolcu olmak da yetmiyor. Fenerbahçe\'nin çok büyük bir taraftarı var, çok iyi de bir karakteriniz olmalı. Fenerbahçe\'de oynamak sadece oynamak değil, o formanın hakkını da vermek gerekiyor\" dedi. \"FENERBAHÇE\'DE OYNADIĞIM ZAMAN AİLE GİBİYDİK\" Fenerbahçe\'de oynadığı dönemde aile gibi olduklarını belirten Webo, \"Benim zamanımda biz bir aile gibiydik, birbirimize psikolojik destek verirdik. Mesela Emenike gol kaçırdığında ya da bir sıkıntı yaşadığında hepimiz gelip O\'nu desteklerdik. Biz bir aile gibiydik. Diğer ülkelerden de oyuncular geldiği zaman oryantasyon zamanında yardımcı olup bir ağabey gibi, bir kardeş gibi destek verirdik. Hep birlik içinde olduk\" dedi. \"TARAFTAR KAZANMAK İSTİYOR\" Takım içindeki arkadaşlık ortamının şu an için nasıl olduğunun sorulması üzerine ise Webo, \"Şu an orada değilim. Birkaç haftadır da oyuncularla konuşmadım, bir şey söylemem doğru olmaz. Büyük isimler ve İyi oyuncular getirmek, genç oyuncuları takıma katmak çok iyi ama aynı zamanda da zor. Şu an Fenerbahçe\'nin kazanması lazım. Kaç yıldır kazanamıyor, taraftar artık kazanmak istiyor. Aykut Kocaman\'ın geldiği dönemde de sıkıntılar vardı, onları gidermeye çalıştı. Son 10 maçta da 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Tam bütün sıkıntıları tamir etmişken, yeni bir sportif direktör geldi. Şimdi her şeyi baştan yapmaya çalışıyorlar. Bu da zor. Her değişimde oyuncular birbirini tanımalı. Bu da zaman gerektiriyor ve zor oluyor\" ifadelerine yer verdi. \"FENERBAHÇE TARAFTARINI ÖZLEDİM\" Sarı-lacivertli taraftarlara Türkçe olarak onları özlediğini söyleyen Webo, \"Her şeyi anladım ama Türkçe konuşmak zor. Fenerbahçeli taraftarlar, özledim sizi (Türkçe olarak). Öncelikle başarılı bir sezon diliyorum. İnşallah bu sene şampiyon olurlar. Çünkü takım çok uzun zamandır şampiyonluk kazanamıyor. Ali Koç ile yönetimine çok güveniyorum. Takıma katılan yeni oyuncular da umarım hiç sakatlık yaşamaz. İnşallah bu sene Fenerbahçe şampiyon olur\" şeklinde konuştu. \"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İYİ DURUMDA\" Süper Lig\'de şu an için Galatasaray ve Beşiktaş\'ı, Fenerbahçe\'nin önünde gördüğünü belirten tecrübeli sporcu, \"Galatasaray şu an iyi bir hava yakaladı. Antrenör takımı biliyor, ligi tanıyor. Bu bir avantaj. Galatasaray ve Beşiktaş daha öndeler 3 büyükler arasında. Çünkü Galatasaray\'ın oturmuş bir takımı var. Antrenör ligi biliyor, takımı tanıyor. Aynı zamanda taraftarlar ona güveniyor. Yaptığı bütün değişikliklerde destekliyorlar. Beşiktaş\'a baktığımızda aynı antrenörle 3-4 yıldır oynuyor. Devam ediyorlar ve oyuncular da aynı. Tabii bu 3\'lüye baktığımızda Fenerbahçe daha yeni bir takım. Beşiktaş ve Galatasaray\'ın arasında Fenerbahçe\'nin biraz daha kaynaşması, antrenörün ligi öğrenmesi gerekiyor. 3\'üncü sırada görüyorum. Galatasaray\'da Gomis gitti, 6-0 yendiler. Ben de bir forvetim, hala 6 gol atabiliyorlarsa bu iyidir. Bence para için değil, Galatasaray için büyük bir fırsat oldu. Onlar da sattılar. Galatasaray büyük bir takım, antrenörleri de büyük bir antrenör\" dedi. \"BAZEN O DA SÖYLÜYOR EN KOLAY GOLÜ SEN ATTIN BANA\" DİYE Galatasaray\'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera ile ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, aralarındaki esprili diyaloğu şöyle anlattı; \"Muslera ile sohbet ettiğimizde bazen; \'Bana en kolay golü sen attın\' derdi. Muslera çok iyi bir kaleci. Ama ben de gol atmayı seviyorum.\" \"VOLKAN, SON 10 YILIN EN İYİ KALECİSİ\" Eski takım arkadaşı Volkan Demirel\'in sezon başından beri eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine ise Webo, şu şekilde konuştu: \"Kaç tane kaleci geldi, hiçbiri Volkan\'ın yerini alamadı. Tabii ki büyük takımlar transfer yapabiliyor. Benim düşüncem, son 10 yılın en iyi kalecisi olduğu yönünde. Fenerbahçe büyük bir takım. Volkan\'ı eleştirmeleri normal. Geçen yıl da forvetleri eleştiriyorlardı. Büyük takımlarda eleştirilmek normal bir durum. Ancak Volkan büyük bir kaleci ve iyi bir insan. O\'nun arkadaşı olmaktan mutluyum.\"