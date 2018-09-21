(Görüntülü) (ÖZEL) OTOMOBİL MARKETE ÇARPTI;  KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA



Esenyurt\'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir markete girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı



Olay, Esenyurt Saadetdere Mahallesi\'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek markete girdi. İşyeri önündeki meşrubat dolaplarına çarpan otomobil, işyerinin camlarını kırarak durabildi. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. O sırada dışarıda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.





KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde seyreden sürücü bir otomobile çarparak dükkana giriyor. Dükkanın önündeki dolapları deviren otomobil dükkanın camlarını kırarak durabiliyor. Kazayı gören vatandaşlar kaza yapan otomobilin yanına giderek yardım ediyor.