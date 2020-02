(Görüntülü) (ÖZEL) Olcay Şahan Milli takım kapısı benim için kapandı -3

Mesut, \'Ben Türk\'üm\' dedi



Galatasaray maçını kazanacağımıza inanıyorduk



Ünal hocanın yaklaşımı sahaya yansıyor



Rekabetin olduğu yerde başarı da olur



Yapılan transferler nokta atışı



Trabzonspor her zaman üst sıralara oynayan bir takımdır



Umarım her maçtan galibiyetle ayrılırız



Ülkedeki gençleri alıp Avrupa\'da oynatmak lazım



Başka takımlar bizi ilgilendirmez



Burak Yılmaz\'la aynı takımda oynamak gurur verici



Şenol hocayı tartışanlar futboldan anlamıyordur



Türk takımları kazandığı zaman göğsümü gere gere konuşuyordum



Yusuf ve Abdülkadir Avrupa\'nın üst düzey takımlarında oynayabilir



Türkiye\'nin zamanı geldi



Stadı her zaman doldursunlar



Trabzonspor\'a transferim çok kısa sürdü



Galibiyetlerin ardından kolbastı devam edecek



İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN Trabzon,(DHA)



Olcay Şahan, Bundan sonra Milli takımda yer alacağımı düşünmüyorum. Böyle bitsin istemezdim. 4 maçta 5 gol atsam da alınmayacağımı biliyorum dedi.



Trabzonspor\'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, Milli takımdan, Galatasaray galibiyetine, Burak Yılmaz\'dan takımın genç yıldızları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür\'e, Mesut Özil\'in Almanya Milli Takımı\'nı bırakmasına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu.



Milli takımda bundan sonra yer almasının çok zor olduğunu ifade eden Olcay Şahan, Bundan sonra Milli takımda yer alacağımı düşünmüyorum. Aslında milli takımı sonlandırdık diyebilirim. Yani bakacak olursak orada yaş ortalaması 22 olan bir grup var. Böyle bitsin istemezdim ama bitti diyebilirim. Bir sonraki Milli araya 1 aylık bir süreç var. Bu arada bizim de 4 maçımız var. O maçlarda 5 gol atsam da gitmeyeceğimi bildiğim için Milli takım kapısı kapandı diyebilirim şeklinde konuştu.



MESUT BEN \'TÜRK\'ÜM\' DEDİ



Yaşadığı sorunlar sonrası Almanya Milli Takımı\'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil\'in verdiği kararın doğru olduğunu belirten Şahan, Mesut\'un yaşadıkları üzücü ama yaptığı çok doğru. Sonuçta kendini ezdirmedi ve nerenin evladı olduğunu gösterdi. Ben Türk\'üm dedi. Dünya şampiyonasında gruptan çıksalardı kimse konuşmayacaktı. Bizim ülkemizde de var bu kazanırken kimse sesini çıkartmıyor. Kaybedince hemen bir günah keçisi çıkartılıyor. Burada da Mesut oldu. Yani Mesut içinde çok büyük bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Futbol olarak bakarsak Almanya Milli Takımı çıkışı değil bir düşüşü var. Bu yüzden de Mesut\'un çok bir kaybı olduğunu düşünmüyorum dedi.



GALATASARAY MAÇINI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUK



Galatasaray maçını kazanacaklarına inandıklarını söyleyen Olcay Şahan, Aslında çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmiştik. Ancak ilk maçta istediğimiz skoru alamadık. Sonrasında evimizde Sivasspor\'a karşı güzel bir galibiyet aldık. Bir sonraki hafta ise Ankaragücü maçından beraberlikle ayrıldık. Galatasaray\'a karşı güzel bir galibiyetle sezona normal başladık diyebilirim. Tabii ki hedefler yüksek, daha iyi olabilir bunun için de elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Galatasaray maçını kazanacağımıza inanıyorduk. Güzel bir taraftar desteği vardı. Bu destek umarım gelecek maçlarda da devam eder. Biz de galibiyetlerimize devam ederiz dedi.



ÜNAL HOCA\'NIN YAKLAŞIMI SAHAYA YANSIYOR



Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman ile ilgili de konuşan Olcay Şahan, Ünal hoca yaklaşımını sahaya yansıtıyor. İlk maç dışında bakarsak her maçtan maça daha coşkulu daha iyi bir Trabzonspor görüyoruz. Oyuncularla hocanın arası iyi olmasa gerçekten böyle bir şey olamaz. O yüzden hocamız bizlere çok iyi hisler veriyor. Bizimle arası çok iyi. Sadece bir hoca değil yeri gelince ağabey veya kardeş olabiliyor. İstediğin gibi hocayla görüşebiliyorsun. Bir sıkıntın olduğunda yanına gidebiliyorsun. Bazı hocalar vardır yanına yaklaştırmaz ama Ünal hoca öyle biri değil. İstediğin zaman gidip derdini anlatabiliyorsun. Her şeye de çözüm bulabilen biri. O yüzden de takıma pozitif bir katkısı var. Bunu da zaten sahaya yansıtıyor diye konuştu.



REKABETİN OLDUĞU YERDE BAŞARI DA OLUR



Sakat oyuncuların takıma geri dönmesiyle beraber takım içi rekabetin başarıyı getireceğine inandığını belirten tecrübeli futbolcu, Takımda hava çok iyi. Sakat oyuncularımız vardı onlarda yavaş yavaş takıma katılmaya başladı. Takım kalitesi giderek artıyor. Güzel bir rekabet var ve rekabetin olduğu yerde başarı da olur. O yüzden şans bulan kişi elinden gelenin en iyisini yapıp sahada kalıcı olmaya çalışacaktır ifadelerini kullandı.



YAPILAN TRANSFERLER NOKTA ATIŞI



Takıma bu sene dahil olan yeni isimlerin yerinde transferler olduğunu dile getiren Olcay, Geçen seneden bizim kemik bir kadromuz vardı geçen ve takviyelerin hepsi de nokta atışıydı. Bu da şimdilik başarılı olduğumuzu gösteriyor. Umarım her şey böyle devam eder. Şimdilik her şey gayet güzel şeklinde konuştu.



TRABZONSPOR HER ZAMAN ÜST SIRALARA OYNAYAN BİR TAKIMDIR



Şampiyonluk için konuşmanın çok erken olacağını ifade eden Şahan, Hedeflerin şampiyonluk olduğunu söylemek istemiyorum. Trabzonspor her zaman üst sıralara oynayan bir takımdır. Her sene şampiyon olacağız diyorduk ama bu sefer konuşmadan maçtan maça bakıp önümüzdeki Alanya maçına odaklanacağız dedi.



UMARIM HER MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILIRIZ



Taraftarın yarattığı atmosferin galibiyetlerde çok önemli bir rol oynadığını aktaran 31 yaşındaki futbolcu, Tabii ki güzel bir duygu, güzel bir atmosfer, güzel maçlar oluyor. Trabzonspor ne zaman İstanbul takımlarına karşı oynasa güzel bir atmosfer oluyor. Geçmişte de böyle büyük maçlar oynadığım için bunun tadını çıkartıyorum. Umarım her zaman galibiyetle ayrılırız diye konuştu.



ÜLKEDEKİ GENÇLERİ ALIP AVRUPA\'DA OYNATMAK LAZIM



Takımdaki genç futbolculara elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını vurgulayan Şahan, Onlara içimden geldiği gibi davranıyorum Bir şeye ihtiyaçları olduğunda o hissi veriyorum. Her şekilde gelip bana danışabiliyorlar. Yani onlara elimden geldiği kadar yardım etmek istiyorum. Çok büyük kulüplerde oynayacak kapasiteleri var. Onlara da geçmişte yaşadıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta Trabzon büyük bir camia. Onların böyle bir camiadan çıkması güzel bir şey. Ülkedeki gençleri alıp Avrupa\'da oynatmak lazım. Çünkü; Avrupa futbolun kalbi diyebiliriz. O yüzden de inşallah onlara nasip olur ifadelerini kullandı.



BAŞKA TAKIMLAR BİZİ İLGİLENDİRMEZ



Şampiyonluğun en büyük adayı olarak kendi takımını gördüğünü belirten Olcay Şahan, Başka takımlar hakkında konuşmak istemiyorum çünkü onlar bizi ilgilendirmez. Biz kendi işimize bakmalıyız. Kendi kulübümüze bakmalıyız. Maçtan maça bakıp hedefimizi kovalayacağız şeklinde konuştu.



BURAK YILMAZ\'LA AYNI TAKIMDA OYNAMAK GURUR VERİCİ



Olcay Şahan, transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen Burak Yılmaz ile ilgili şöyle konuştu Sonuçta Burak ağabey bizim futbolcumuz, Trabzonspor\'un futbolcusu. Takım içinde çok sevilen bir insan. İyi ki de takımda kalmış. Onun gibi biriyle aynı takımda futbol oynamak herkes için gurur vericidir. O yüzden de Burak Yılmaz gibi bir marka bir futbol karakterinin burada olması bizi mutlu ediyor.



ŞENOL HOCAYI TARTIŞANLAR FUTBOLDAN ANLAMIYORDUR



Beşiktaş\'ta birlikte şampiyonluk yaşadığı Şenol Güneş\'ten övgüyle bahseden Olcay Şahan, Bu ülkede Şenol hocayı tartışanların futboldan anlamadıklarını düşünüyorum. Sonuçta son 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşamış bir hocayı tartışmazsın. Türkiye\'nin tarihinde yaşamış, Türkiye\'yi dünyada temsil etmiş, dünya 3\'üncüsü yapmış bir hocayı tartışmak kolay. Tabii ki herkes herkesle çok kolay tartışır, hemen kötülemeye çalışır. Başarıyı elde ettiysen kıskananlar çoktur. O yüzden de yanlış buluyorum ama Şenol hoca da büyük bir hoca bunlara umursamıyordur. Kendi yolunu çiziyordur ve başarılı olacağını da biliyorum dedi.



TÜRK TAKIMLARI KAZANDIĞI ZAMAN GÖĞSÜMÜ GERE GERE KONUŞUYORDUM



Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarına başarı dileyen tecrübeli futbolcu şunları söyledi Eski takım arkadaşlarımı çok seviyorum inşallah Avrupa\'da başarılı olurlar. Sadece Beşiktaş için demiyorum. Umarım bütün Avrupa kupalarında oynayan kulüplerimiz başarılı olarak gruplarından çıkarak iyi yerlere gelirler. Türkiye\'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar Avrupa\'da oynuyorsa maalesef başka takım taraftarları onların başarısız olmasını istiyor. Üzücü bir durum. Ben Almanya\'da doğdum, büyüdüm. Orada Avrupa\'da bulunan tüm Türk takımlarını destekliyordum. Hangi takım kazanırsa gurur duyuyordum. Okulda göğsümü gere gere konuşuyordum. Maalesef Türkiye\'de böyle bir durum yok. Galatasaray gitsin Avrupa\'da kaybetsin. Beşiktaş başarısız olsun. Fenerbahçe puan almasın diye kendi aralarında taraftarlar hep böyle konuşuyor. Bu da çok üzücü. Sonuçta biz ülkemizin puanını topluyoruz. Burada birlik beraberlik olması gerekiyor. Umarım Avrupa\'da tüm takımlarımız bizleri başarıyla temsil eder



YUSUF VE ABDÜLKADİR AVRUPA\'NIN ÜST DÜZEY TAKIMLARINDA OYNAYABİLİR



Takımın genç futbolcuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür\'ün Avrupa\'nın üst düzey kulüplerinde forma giyebileceğini söyleyen Olcay Şahan, Yusuf ve Abdüş çok sevdiğim kardeşlerim. Avrupa\'da oynamalarını çok isterim. Çünkü en iyi takımlarda oynayabilecek potansiyele sahipler. Bir futbolcu olarak Almanya\'da oynadığım için göz önünde bulundurabiliyorum. Onların sıradan bir takımda değil. Avrupa\'da çok üst düzey takımlarında oynayabileceklerini bildiğim için onlara gelecek sezon Avrupa\'da oynamalarını tavsiye ediyorum. Futbolcu olarak Trabzonspor için çok büyük bir kayıp olabilir ama maddi olarak kulübe çok büyük bir kar sağlayacaktır. Trabzon\'un çocuklarının kulübünü Avrupa\'da temsil etmesi Trabzonspor için çok büyük bir gurur olacaktır diye konuştu.



TÜRKİYE\'NİN ZAMANI GELDİ



Olcay Şahan, Türkiye\'nin EURO 2024 adaylığı için ise şunları söyledi İnşallah Türkiye\'de olur. Çünkü buranın şartlarına bakarsak ben bundan 7 sene önce Türkiye\'ye geldim. Bazı statlara gittiğimizde örneğin Manisa\'ya gittiğimizde Akhisar\'a karşı oynarken ya da Ankara\'da Gençlerbirliği\'ne karşı oynarken soyunma odasına girdiğimizde moralimiz bozuluyordu. Şimdi her kulübün muhteşem statları var. Türkiye\'de her kulübünün çok güzel statları olduğu için artık zamanı geldiğini düşünüyorum.



STADI HER ZAMAN DOLDURSUNLAR



Bordo-mavili taraflara da seslenen Olcay, Bu sezona çok iyi başladık. Taraftarımızın desteği inanılmaz. Onlardan beklentimiz stadı her zaman doldurmaları çünkü görülüyor ki taraftarımız bizimle statta olduğu zaman rakibimiz 1 kişi eksiliyor ve biz bir kişi artıyoruz. Bu da sahaya yansıyor. Görüyorsunuz ki son iki maçta 7 gol atmışız buda taraftarımız sayesinde ifadelerini kullandı.



TRABZONSPOR\'A TRANSFERİM ÇOK KISA SÜRDÜ



Trabzonspor\'a transfer sürecinin çok kısa sürdüğünü belirten Olcay Şahan, İstanbul\'da antrenmana gittim. O zamanda Trabzonspor benimle görüşmek istedi. Menajerimle görüştüler. Yani 8 saat içinde oldu diyebilirim size. Trabzon\'a beni getiren etmen ben sürekli oynamak isteyen bir futbolcuyum. Beşiktaş\'ta da o dönem bir oynuyor bir oynamıyordum. Yani ortadaydım. Trabzon\'dan iyi bir teklif aldım. Trabzon\'u da geldiğimiz deplasmanlardan biliyordum. Burada da arkadaş çevrem vardı. Onlarda beni etkiledi. Kızım yeni doğmuştu. Eşim de bizim için bu değişikliğin faydalı olacağını söyledi şeklinde konuştu.



GALİBİYETLERDEN SONRA KOLBASTI DEVAM EDECEK



Tecrübeli futbolcu son olarak alınan galibiyetlerin ardından oynadığı Kolbastı için ise Ben Kolbastı\'yı çok seviyorum. Arkadaş ortamım da var. Düğünümde de oynadım. Türkçe şarkıları çok severim. Düğünlerde oynamayı da çok severim. İnternetten bakıp kendi kendime öğrendim. Trabzon\'a geldiğimde de kafama koymuştum. Dedim ki \'kimse bilmiyor benim Kolbastı oynayabildiğimi güzel bir galibiyet sonrası Kolbastı oynarsam herkesi bir daha coştururum.\' Galibiyetlerden sonra da devam edecektir tabii ki diye konuştu.