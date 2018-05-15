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(Görüntülü) Özel öğrencilerin mezuniyet coşkusu

  Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Özçınar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde düzenlenen törende özel öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı

15 Mayıs 2018 19:44

 

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesi Özçınar Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nde düzenlenen törende özel öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı.


Özçınar Özel Eğitim Uygulama Merkezi bahçesinde mezuniyet töreni ve Engelliler Haftası kutlama programı düzenlendi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Uygulama Merkezi Müdürü İbrahim Altıntaş, okul müdürleri, daire amirleri ve veliler katıldı. Saygı duruşu sonrası Uygulama Merkezi öğretmenleri eşliğinde işaret diliyle İstiklal Marşı söylendi. Daha sonra özel öğrenciler şiir okurken, okulun müzik korosu gösteri sundu. Öğrencilere çalışmalarından dolayı protokol tarafından ödül verilirken, Uygulama Merkezinden bu eğitim yılında mezun olan 4 özel öğrenci protokolle birlikte pasta keserek kep attı.


Programın sonunda ilçede \'Bayrakçı Dede\' olarak tanınan ve programa Türk bayrağıyla gelen huzurevi sakinlerinden Turan Kaplan, öğrencilere bileklik hediye etti. Turan Kaplan daha sonra Türk bayrağını merkezin bahçesinde açarak Biz bu bayrak için yaşıyoruz. Biz susmayız. Bizi susturamazlar diye slogan attı. İsrail\'in yaşattığı zulme karşı olduklarını aktaran Turan Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti\'nin dev bayrağını burada açtık. Öğrencilerle birlikte anı yaşadık. Güzel bir anı oldu. Engel tanımıyoruz. Engel yok. Engelli değiliz. Onlara destek vermek zorundayız dedi. Okul bahçesinde öğrenciler ve okul yönetim tarafından yapılan 15 Temmuz Parkı\'nın açılışı da yapıldı.

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