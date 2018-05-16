(Görüntülü) (özel) Nilay Özdemir: "Voleyboldaki başarı gurur verici"

\"Olympiakos\'a yenilmemiz bizi hayal kırıklığına uğrattı\" \"Bursa\'nın tarihine geçecektik\" \"10 tane maç yapsak 9\'unu biz kazanırız\" \"Voleybolu seviyorum\" Gökhan HEBEPCİ - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) Türk bayan voleybolunun tecrübeli isimlerinden birisi olan 33 yaşındaki pasör Nilay Özdemir, Fenerbahçe ile oynanan Play-Off çeyrek final eşleşmesini, CEV Challenge Kupası finalinde kaybedilen Olympiakos maçını ve Türk voleybolundaki başarıyı Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) değerlendirdi. \"OLYMPIAKOS\'A YENİLMEMİZ BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI\" Sezonu Bursa Büyükşehir Belediyespor kadrosunda tamamlayan tecrübeli voleybolcu Nilay Özdemir, güzel bir yıl geçirdiklerini ama finallerde şanssız olduklarını vurgulayarak, \"Güzel bir ligdi. Bursa\'da hedeflerimizin bir kısmını gerçekleştiremedik. CEV Challenge Kupası finalinde Olympiakos\'a yenilmemiz bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ama sezonun geneline baktığımızda özellikle 2\'nci yarıdan itibaren ligde baya maç kazandık. Takımın uyumu ve oynadığı voleybolda daha iyiye gitmişti. Fena bir sezon değildi ama kupayla bitirseydik daha iyi olacaktı\" ifadelerini kullandı. \"BURSA\'NIN TARİHİNE GEÇECEKTİK\" Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde Play-Off çeyrek finalinde çekişmeli bir eşleşme sonrası turu Fenerbahçe\'ye kaptırmalarına da değinen Özdemir, \"Tur çok yakındı. 2\'nci maçımız 3-2 bitti ve tie-break setinde kaybettik. Skor 19-17\'ydi. Yakındık aslında. Bursa tarihinde ilk defa ilk 4 takım içerisinde ligi bitirmeye yakındık. Onu da başaramadık. Bu sezon hep sonuna kadar gelerek sonunda hayal kırıklığına uğradığımız bir sezon oldu\" diye konuştu. \"10 TANE MAÇ YAPSAK 9\'UNU BİZ KAZANIRIZ\" CEV Challenge Kupası\'nda Olympiakos\'a mağlup olarak kupayı kaybetmelerinden dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını ve hala bu maçı düşündüklerini söyleyen Nilay, \"Düşünüyorum ama şöyle bir söz var, \'10 tane maç yapsak 9\'unu biz kazanırız.\' Resmen öyle bir şeydi. Orda da oyun disiplininden kopmadık aslında. 4 bin civarı taraftar vardı tribünde ve meşaleler falan yaktılar. Ona rağmen iyi bir voleybol oynadık ve kazandık. Kupanın bize geleceğine emindik. Orada yendiysek burada da yeneriz diye düşündük. Ama olmadı oyunun kontrolünü kaybettiğimiz andan itibaren bir daha toparlanamadık, durduramadık. O yüzden kaybettik\" dedi. \"VOLEYBOLU SEVİYORUM\" Türk voleybolunda önemli isimlerin aktif spor yaşantılarına nokta koymasına da değinen ve kendisinin biraz daha voleybol oynama isteğinin olduğunu belirten Özdemir, \"Açıkçası voleybol oynamak istiyorum. 33 yaşına geldim. Bazı arkadaşlarımız voleybolu bırakıyor. Ben de zamanın yavaş yavaş geldiğini biliyorum ama sanırım bir iki sene daha oynamak istiyorum. Hala voleybolu seviyorum. Şu an transfer dönemindeyiz, bekliyoruz. Ne olup biteceğini göreceğiz\" ifadelerini kullandı. \"REKABET TÜRK VOLEYBOLUNU OLUMLU ETKİLER\" Nilay, rekabetin Türk voleybolunu olumlu etkileyeceğinin altını çizerek şöyle dedi: \"Bizlere ilk güvenilerek 1\'inci Lig\'de top oynamaya başladığımız zamanlarda da jenerasyon değişmişti ve bize güvenmişlerdi. Sanırım yine öyle bir değişikliğin içerisindeyiz. Türk voleyboluna uzun süre emek vermiş ve çoğu başarısında emeği bulunan Neslihan, Gözde ve Seda hepsi bu sene voleybolu bıraktı. Onlarsız bir ligin tadı aynı olmayacak. Ama bu alttan gelen genç jenerasyon için bir fırsat. İyi çalışırlarsa kendilerini gösterebilecekleri bir sezon olabilir. Türk voleybolu da bu rekabetten olumlu bir şekilde etkilenir diye düşünüyorum.\" \"VOLEYBOLDAKİ BAŞARI GURUR VERİCİ\" Kadın voleybolunda Türk takımlarının büyük başarılar elde ettiğini belirten Nilay Özdemir, \"Yaklaşık 10 senedir dünyada ve Avrupa\'da özellikle kulüpler bazında muazzam başarılar elde ediyoruz. Hiçbir sezonu kupasız geçirdiğimizi hatırlamıyorum. Gerek CEV Kupası, Challenge Kupası, Dünya Kulüpler Şampiyonası\'ndan bile eli boş dönmüyoruz. Hem kadınların Türkiye\'de bu kadar başarılı olması hem de voleybolun defalarca dünyada söz ettirmesi çok gurur verici bir olay. Özellikle ivmelenen bir başarı var son 10 senedir muazzam derecede. Dünyanın en iyi liglerinden birisi bizim ülkemizde oynanıyor. Dünyanın en değerli yabancıları bizim ülkemize geliyor. Bu Türk oyuncular için de büyük bir avantaj. Özellikle antrenman ve maç kalitesi çok yüksek. Sabah akşam iyi oyuncularla oynuyorsun. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Genç oyuncularında disiplin ve konsantrasyonlarını devam ettirebilirlerse başarıların uzun bir süre ülkemizde kalacağına inanıyorum\" dedi.