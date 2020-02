(Görüntülü) (Özel) Milli futbolcu Tarkan Serbest: "Hedefim Süper Lig"

\"A Milli Takım\'da olmak büyük gurur\" \"Hiçbir takımla görüşmedim\" \"Süper Lig\'e gelebilirim\" \"Konyaspor beni istedi\" \"Bu sezon Süper Lig olabilir\" İbrahim ALİOĞLU - Ata SELÇUK / İSTANBUL,(DHA) - Avusturya ekibi Austria Wien\'in 24 yaşındaki futbolcusu Tarkan Serbest, A Milli Takım kampındaki çalışma ortamı ve Süper Lig\'e transferi ile ilgili söylentiler hakkında Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu. Genç orta saha oyuncusunun ismi, Beşiktaş başta olmak üzere birçok Süper Lig takımı ile anılıyor. \"A MİLLİ TAKIMDA OLMAK BÜYÜK GURUR\" A Milli Takım kampındaki çalışmaları değerlendiren Serbest, \"Bugün çalışmalarda 3\'üncü günümüz. İyi gidiyor, her şey yolunda. İlk kez buradayım ve bu büyük bir gurur. Büyük oyuncularla antrenman yapıyorum. Yani her şey süper gidiyor\" şeklinde konuştu. \"HİÇBİR TAKIMLA GÖRÜŞMEDİM\" Bu transfer dönemi için henüz hiçbir Süper Lig takımından takımdan transfer teklifi almadığını söyleyen Serbest, \"Daha kesin bir şey yok. Takımlarla görüşme de yapmadım. Önce 2 haftalık Milli Takım kampını iyi geçirmek istiyorum. Sonrasında neler olacağına bakarız. Herhangi bir teklif almadım\" diye konuştu. \"HEDEFİM SÜPER LİG\" Süper Lig\'de oynamaktan çok mutlu olacağına vurgu yapan Serbest, \"Süper Lig\'i takip ediyorum. Bütün takımlar iyi. Hedefim her zaman Süper Lig\'de oynamaktı. Hedefim Süper Lig\'in büyük 4-5 kulübünde oynamak. İnşallah bu hedefimi başarırım\" ifadelerini kullandı. \"KONYASPOR BENİ İSTEDİ\" Anadolu takımlardan gelebilecek tekliflere açık olduğunu belirten Serbest, \"Tabii ki Anadolu kulüplerine de giderim. Süper Lig iyi bir lig. 2 takım Şampiyonlar Ligi\'ne gidiyor. Ve Avrupa\'da oynuyor. 6 ay önce de Atiker Konyaspor\'dan bir teklif almıştım ancak kulübüm Austria Wien, verilen bonservis bedelini az buldu. Bakalım bu transfer döneminde ne olacak\" açıklamasını yaptı. Genç orta saha oyuncusu Tarkan Serbest, ayrıca bu sene Spor Toto Süper Lig\'de forma giyecek misin sorusuna ise \"Olabilir\" yanıtını verdi.