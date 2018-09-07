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Spor

(Görüntülü) (özel) Kayserisporlu Tiago Lopes: "Başarımız, adanmışlığın ve çok çalışmanın eseri"

İLYAS KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) KAYSERİSPOR?UN sağ bek oyuncusu Portekizli Tiago Lopes, son 4 haftada alınan 8 puanın çok çalışmanın sonucu olduğunu söyledi

07 Eylül 2018 16:49

İLYAS KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)
KAYSERİSPOR?UN sağ bek oyuncusu Portekizli Tiago Lopes, son 4 haftada alınan 8 puanın çok çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig?in 5?inci haftasında Göztepe?ye konuk olacak olan Kayserispor, UEFA Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor ile hazırlık maçı yapacak. Bu karşılaşma için hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda yer Tiago Lopes, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, ilk dört haftada aldıkları sonucun adanmışlığın ve çok çalışmanın göstergesi olduğunu kaydederek, ?Erzurum ve Hollanda kampında çok çalıştık. Sezona iyi başlamak adına iyi şeyler yaptık. Gerçekten de sezona iyi başladık. İlk 3 hafta gol yemedik. Son maçta Fenerbahçe?ye karşı çok iyi oynadık. Çok üst düzey bir galibiyet aldık. Kayserispor bugün çok iyi oynayan bir ekip haline geldi? ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ikinci bölümünde ise pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yaptı.
Kayserispor?un savunma hattında Sakıb Aytaç?ın sakatlığı ve Cristian Sapunaru?nun milli takım kampında olması nedeniyle, sezon öncesi kendisine kulüp bulması istenilen 36 yaşındaki Oleksandr Kucher yeniden A takımla idmanlara çıktı.

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