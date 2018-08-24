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(Görüntülü) (ÖZEL)- BEŞİKTAŞ'TA KAZA; SİBEL CAN VE OĞLU EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE YARA ALMADAN KURTULDU

*5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

24 Ağustos 2018 20:16

*5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı. Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beşiktaş\'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Şarkıcı Sibel Can ve oğlu Engin Can, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Kaza saat 16.10 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran araçlara, arkadan gelen bir minibüs çarptı. Kazada 5 araç birbirine girdi. Araçlarda bulunan 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sibel Can ve oğlu Engin Can ise kazayı yara almadan atlattı. Aracı hasar gören Sibel Can, \"Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah\'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum\" dedi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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