(Görüntülü) (ÖZEL) AK PARTİ MİTİNGİNE KAMERUNLU AİLE DE KATILDI 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA



Yenikapı\'da AK Parti tarafından düzenlenen \'Büyük İstanbul Mitingi\' başladı. Mitinge gelenler arasında yer alan Kamerunlu aile dikkat çekti. 4 yıl önce İstanbul\'a taşındığı öğrenilen Kamerun\'lu İda Turan 3 çocuğu ile mitinge geldi. Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı çok sevdiklerini ve desteklediklerini söyledi. Kızları Melek, Elif ve küçük oğlu Yusuf\'la İstanbul\'da yaşayan İda Turan\'ın büyük kızı Melek Turan ise Erdoğan için şiir okudu. Erdoğan\'a \'Dede\' diye hitap eden Melek, anne ve babasının işsiz olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yardım istedi.